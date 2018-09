Angelina lần đầu trải lòng về chuyện ly hôn Brad Pitt

Nữ diễn viên chia sẻ, cả gia đình đang cố gắng hết sức để vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

Angelina đệ đơn ly hôn Brad Pitt vào tháng 9/2016.

Trong khi ở Campuchia để quảng bá bộ phim mới First They Killed My Father, Angelina Jolie đã mở lòng nói về sóng gió hôn nhân. Cô tâm sự với phóng viên tờ BBC: "Đó là khoảng thời gian rất khó khăn nhưng chúng tôi là một gia đình và sẽ luôn là một gia đình. Chúng tôi sẽ vượt qua chuyện này và hy vọng sẽ trở thành một gia đình mạnh mẽ hơn".

Khi được hỏi về cách đối mặt với sóng gió này, ngôi sao 41 tuổi bày tỏ: "Nhiều người khác cũng đã rơi vào tình huống giống như chúng tôi. Cả gia đình tôi - tất cả đều đang trải qua thời gian khó khăn. Tôi dành sự tập trung vào các con tôi, các con của chúng tôi và ưu tiên của tôi là tìm cách vượt qua. Chúng tôi sẽ luôn là một gia đình và tôi chắc chắn rằng điều này sẽ làm chúng tôi mạnh mẽ và gắn bó với nhau hơn".

Jolie và các con trong buổi quảng bá phim ở Campuchia, ngày 18/2.

Bà mẹ 6 con cũng kể về cuộc sống hiện tại của cô: "Ngay lúc này, có những khoảnh khắc khi tất cả đều quây quần trong phòng của tôi, những con thú cưng và bọn trẻ. Cảm giác thật tuyệt. Nhưng thường thường, tôi thức dậy và cố nghĩ xem ai là người dắt chó ra ngoài, ai là người bắt đầu làm bánh và đã có nhóc nào đánh răng chưa".

Hình dung về cuộc sống trong 5 năm tới khi các con đều bước vào tuổi thanh thiếu niên, Jolie tâm sự: "Tôi muốn đi khắp thế giới để thăm các con mình, hy vọng chúng hạnh phúc và làm được nhiều điều thú vị ở những miền đất khác nhau. Tôi sẽ luôn ủng hộ các con. Tất cả những gì tôi hy vọng là đưa bọn trẻ vào thế giới thực sự, không phải qua lăng kính Hollywood hay một lối sống nào đó, nơi bọn trẻ có thể cảm nhận mọi thứ và trở thành những con người hoàn thiện".

Jolie trong buổi phỏng vấn với BBC.

Hoài Vũ