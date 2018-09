Angelina Jolie và Jennifer Aniston sẽ chạm mặt ở lễ trao giải Quả cầu vàng

Hai vợ cũ của Brad Pitt sẽ cùng đến tham dự lễ trao giải ở Los Angeles vào ngày 7/1.

Sau scandal "tình tay ba" nổi tiếng vào năm 2004, Angelina Jolie và Jennifer Aniston hiếm khi xuất hiện cùng sự kiện. Tuy nhiên theo xác nhận mới đây của ban tổ chức giải thưởng Quả cầu vàng (Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood), hai vợ cũ của Brad Pitt đều tới lễ trao giải diễn ra vào tối chủ nhật tuần này.

Jennifer và Angelina là những ngôi sao cuối cùng trong danh sách khách mời Quả cầu vàng 2018.

Angelina và Jennifer cùng góp mặt trong sự kiện để ủng hộ chiến dịch bảo vệ nữ quyền sau vụ bê bối lạm dụng tình dục gây chấn động ở Hollywood cuối năm qua của các nhà sản xuất và đạo diễn nam. Jennifer Aniston đã quyên góp 500.000 USD (11 tỷ đồng) cho chiến dịch Time’s Up của hiệp hội các nữ diễn viên Hollywood. Trong khi đó, Angelina Jolie từng lên tiếng tố cáo nhà sản xuất Harvey Weinstein đã sàm sỡ cô vào những năm 1990.

Thêm một lý do quan trọng để Angelina Jolie tham dự lễ trao giải năm nay là nữ minh tinh nhận được tới 2 đề cử. Bộ phim First They Killed My Father do cô làm đạo diễn lọt vào hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Phim The Breadwinner mà Angelina đóng vai trò là nhà sản xuất được tranh giải Phim hoạt hình xuất sắc.

Jennifer và Angelina "chiến tranh lạnh" suốt nhiều năm qua vì chuyện tình cảm với Brad Pitt.

"Hai tình địch một thời" Angelina Jolie và Jennifer Aniston có thể vô tình chạm mặt tại lễ trao giải Quả cầu vàng, tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng họ sẽ không ngồi cạnh nhau. Jenny Cooney - một thành viên của ban tổ chức - tiết lộ rằng họ đã nghiên cứu kỹ hồ sơ cá nhân của từng ngôi sao để sắp xếp chỗ ngồi cho hợp lý. Ngoài ra, Brad Pitt không có mặt trong danh sách khách mời năm nay để tránh tạo nên những tình huống khó xử cho cả ba người.

Brad Pitt ly hôn Jennifer Aniston vào tháng 1/2005 sau khi gặp tiếng sét ái tình với Angelina Jolie trên trường quay Mr&Mrs Smith năm 2004. Đến tháng 9/2016, Brad và Angelina ly hôn, kết thúc gần 12 năm chung sống với 6 người con.