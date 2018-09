Angelina Jolie bực bội khi được hỏi về Brad Pitt

Nữ diễn viên tỏ rõ thái độ khó chịu khiến ban biên tập phải cắt bỏ đoạn phỏng vấn đó khi phát sóng.

Angelina từ chối trả lời về Brad Pitt.

Tuần trước, Angelina Jolie đã có buổi phỏng vấn với nhà báo Juju Chang trong talkshow Nightline phát sóng trên truyền hình ABC. Theo nguồn tin tiết lộ trên tờ Pagesix, khi Chang hỏi Angelina về chuyện ly hôn với Brad Pitt, nữ diễn viên đã mất bình tĩnh và từ chối trả lời. Đoạn trò chuyện không thoải mái đó đã bị cắt đi trước khi lên sóng.

"Sự thật là cô ấy đã tỏ ra bực mình", một nhân chứng trong đài truyền hình kể, "Thật khó tin rằng Angelina không biết là sẽ nhận được hỏi câu đó. Chang chỉ đang làm công việc của cô ấy".

Angelina chỉ muốn trả lời những câu hỏi liên quan đến bộ phim First They Killed My Father mà cô đang quảng bá. Trước câu hỏi của Chang về tình hình bệnh tình của Angelina (căn bệnh huyết áp cao và liệt một bên cơ mặt được nữ minh tinh tiết lộ hồi tháng 7), cô cũng trả lời một cách miễn cưỡng: "Giờ tôi ổn rồi, các con tôi khỏe mạnh. Tôi cũng khỏe mạnh".

Angelina Jolie khi đi quảng bá phim ở Los Angeles ngày 17/9.

Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, Angelina Jolie hầu như không đề cập tới Brad Pitt. Ngoài những chia sẻ về bộ phim First They Killed My Father, "bà Smith" chỉ kể về cuộc sống hiện tại của cô và các con. Jolie tâm sự với phóng viên của tờ The New York Times về 6 nhóc tỳ: "Chúng thực sự giúp tôi rất nhiều, chúng tôi giống như một đội thống nhất. Bọn trẻ là những người bạn thân nhất của tôi. Không ai trong cuộc đời tôi từng ở bên cạnh tôi nhiều hơn thế".