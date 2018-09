Adele áy náy khi 'cuỗm' hết giải Grammy của Beyonce

Kết quả những giải chính tại Grammy 2017 Bản thu của năm

“Hello” - Adele

“Formation” - Beyoncé

“7 Years” - Lukas Graham

“Work” - Rihanna, featuring Drake

“Stressed Out” - Twenty One Pilots Album của năm

“25” - Adele

“Lemonade” - Beyoncé

“Purpose” - Justin Bieber

“Views” - Drake

“A Sailor’s Guide to Earth” - Sturgill Simpson Ca khúc của năm

“Formation” - Khalif Brown, Asheton Hogan, Beyoncé Knowles & Michael L. Williams II

“Hello” - Adele Adkins & Greg Kurstin

“I Took A Pill In Ibiza” - Mike Posner

“Love Yourself” - Justin Bieber, Benjamin Levin & Ed Sheeran

“7 Years” - Lukas Forchhammer, Stefan Forrest, Morten Pilegaard & Morten Ristorp Nghệ sĩ mới xuất sắc

Kelsea Ballerini

The Chainsmokers

Chance The Rapper

Maren Morris

Anderson Paak Màn trình diễn Pop xuất sắc

“Hello” - Adele

“Hold Up” - Beyoncé

“Love Yourself” - Justin Bieber

“Piece By Piece (Idol Version)” - Kelly Clarkson

“Dangerous Woman” - Ariana Grande Màn trình diễn pop xuất sắc của bộ đôi/nhóm xuất sắc

The Chainsmokers, "Closer (feat. Halsey)

Lukas Graham, "7 Years"

Rihanna, "Work (feat. Drake)"

Sia, "Cheap Thrills (feat. Sean Paul)"

Twenty One Pilots, "Stressed Out" Album nhạc Pop xuất sắc

“25” - Adele

“Purpose” - Justin Bieber

"Dangerous Woman" - Ariana Grande

"Confident" - Demi Lovato

"This Is Acting" - Sia Ca khúc Rock xuất sắc

“Blackstar” - David Bowie

“Burn The Witch” - Radiohead

“Hardwired” - James Hetfield & Lars Ulrich

“Heathens” - Tyler Joseph

“My Name Is Human” - Rich Meyer, Ryan Meyer & Johnny Stevens Album Rock xuất sắc

“California” - Blink-182

“Tell Me I’m Pretty” - Cage the Elephant

“Magma” - Gojira

“Death of a Bachelor” - Panic! at the Disco

“Weezer” - Weezer Album nhạc Alternative xuất sắc

“22, A Million” - Bon Iver

“Blackstar” - David Bowie

“The Hope Six Demolition Project” - PJ Harvey

“Post Pop Depression” - Iggy Pop

“A Moon Shaped Pool” - Radiohead Album nhạc thành thị đương đại xuất sắc

“Lemonade” - Beyoncé

“Ology” - Gallant

“We Are King” - KING

“Malibu” - Anderson .Paak

“Anti” - Rihanna Album R&B xuất sắc

“In My Mind” - BJ The Chicago Kid

“Lalah Hathaway Live” - Lalah Hathaway

“Velvet Portraits” - Terrace Martin

“Healing Season” - Mint Condition

“Smoove Jones” - Mya Màn biểu diễn Rap xuất sắc

“No Problem” - Chance The Rapper Featuring Lil Wayne & 2 Chainz

“Panda” - Desiigner

“Pop Style” - Drake & The Throne

“All The Way Up” - Fat Joe & Remy Ma featuring French Montana & Infared

“That Part” - Schoolboy Q & Kanye West Album nhạc Rap xuất sắc

“Coloring Book” - Chance The Rapper

“And the Anonymous Nobody” - De La Soul

“Major Key” - DJ Khaled

“Views” - Drake

“Blank Face LP” - Schoolboy Q

“The Life of Pablo” - Kanye West Màn biểu diễn nhạc đồng quê xuất sắc

“Love Can Go To Hell” - Brandy Clark

“Vice” - Miranda Lambert

“My Church” - Maren Morris

“Church Bells” - Carrie Underwood

“Blue Ain’t Your Color” - Keith Urban Album nhạc đồng quê hay nhất

“Big Day in a Small Town” - Brandy Clark

“Full Circle” - Loretta Lynn

“Hero” - Maren Morris

“A Sailor’s Guide to Earth” - Sturgill Simpson

“Ripcord” - Keith Urban Video nhạc của năm

“Formation” - Beyoncé

“River” - Leon Bridges

“Up & Up” - Coldplay

“Gosh” - Jamie XX

“Upside Down & Inside Out” - OK Go