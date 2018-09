9 người chồng của nữ hoàng nhan sắc Zsa Zsa Gabor

Zsa Zsa Gabor đăng quang Hoa hậu Hungary năm 1936 khi mới 19 tuổi. Khi ấy, người đẹp cũng đã trải qua một vài mối tình. Trong cuốn hồi ký "One Lifetime is Not Enough" xuất bản năm 1993, Zsa Zsa tiết lộ rằng bà từng hẹn hò Kemal Ataturk - người khai sinh ra nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại - và trao "cái ngàn vàng" cho ông khi mới 15 tuổi.