9 bi kịch trùng hợp đáng sợ ám ảnh Hollywood

Nhiều ngôi sao chết trẻ ở tuổi 27, dàn diễn viên đóng phim kinh dị lần lượt chết bí ẩn...

1. Lời nguyền Câu lạc bộ tuổi 27

27 Club trở thành cái tên nổi tiếng để gọi những nghệ sĩ qua đời ở tuổi 27 mà hầu hết trong số đó đều đột tử một cách bí ẩn. Bắt đầu từ Brian Jones, tay guitar của nhóm The Rolling Stones. Anh được tìm thấy chết ở bể bơi vào năm 1969. Một năm sau đó, nghệ sĩ guitar điện tử Jimi Hendrix (1942-1970) tử vong trong khách sạn ở London sau khi uống rượu và dùng ma túy. Chưa đầy một tháng sau, ca sĩ Janis Joplin (1943-1970) sốc heroin kèm đau tim và đột tử trong một nhà tắm ở Paris.

Brian Jones và Jimi Hendrix.

Từ đây rất nhiều ngôi sao ca nhạc khác qua đời ở tuổi 27 như Jim Morrison (1943- 1971), Kurt Cobain (1967-1994) và gần đây nhất là nữ ca sĩ Amy Winehouse (1983-2011). Khi Kurt Cobain chết vì tự sát bằng súng, chị gái anh từng tiết lộ rằng, khi còn bé nam ca sĩ đã nói đến việc sau này có thể anh cũng tự ghi tên vào "câu lạc bộ 27".

Kurt Cobain và Amy Winehouse.

Theo thống kê của tạp chí Forbes, khoảng 40 nghệ sĩ trên thế giới không thoát khỏi con số 27 định mệnh. Trong cuốn sách The 27s: The Greatest Myth of Rock'n'Roll, tác giả cũng từng nhận định: “Có nhiều ngôi sao nhạc rock chết ở tuổi 27 hơn bất cứ một độ tuổi nào khác”.

2. Lời nguyền của phim "The Dark Knight" (Hiệp sĩ bóng đêm)

Heath Ledger trong vai Joker - vai diễn mang về cho anh giải thưởng Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc, một năm sau khi Heath mất.

Nhiều fan trên thế giới không thể nào quên được cái chết của tài tử Heath Ledger năm 2008 khi mới 28 tuổi. Anh đột tử vì sốc thuốc ngay trước khi bộ phim The Dark Knight được công chiếu. (Xem trailer phim)

Nhưng đó không phải là tin khủng khiếp duy nhất của đoàn làm phim. Diễn viên đóng thế Conway Wickliffe đã thiệt mạng trong khi đang quay phim vì xe hơi đâm vào gốc cây. Ông bố của hai đứa con thơ đã bị thương nặng và tử vong ngay tại hiện trường.

Ngôi sao của bộ phim, tài tử Christian Bale, bị bắt giữ chỉ vài giờ sau lễ ra mắt phim năm 2008 ở London vì tội bạo hành mẹ và chị gái.

3. Lời nguyền của phim "The Terminator" (Kẻ hủy diệt)

Một bộ phim khác bị đồn vướng lời nguyền là seri phim Terminator. Nam diễn viên chính Kẻ hủy diệt 3 , Nick Stahl, đã phải vào bệnh viện điều trị vào hè năm ngoái vì bệnh tâm thần. Trước đó, vào năm 2012, Nick bỏ nhà đi biệt tích khiến vợ phải đến trình báo cảnh sát. Một thời gian sau, anh thú nhận là đang âm thầm đi cai nghiện.

Nick Stahl và Edward Furlong.

Edward Furlong, nam diễn viên Kẻ hủy diệt 2 , cũng vật lộn với chứng nghiện rượu và ma túy suốt nhiều năm, ngay sau khi nổi tiếng với bộ phim này. Edward nhiều lần tới trại cai nghiện mà gần đây nhất là năm ngoái.

4. Nhiều bi kịch xảy đến với các người mẫu Playboy

Năm 1967, người mẫu bốc lửa kiêm diễn viên Broadway Jayne Mansfield bị chết trong tai nạn đâm xe vào giữa đêm khi cô vừa biểu diễn trở về. Lúc đó Jayne mới 34 tuổi. Cô qua đời để lại 3 đứa con nhỏ, kết quả của 3 cuộc hôn nhân trước đó. 12 năm sau, mỹ nhân khác là Claudia Jennings cũng tử nạn trong một vụ đâm xe khi 30 tuổi.

Jayne Mansfield là một trong những người mẫu đầu tiên của tạp chí người lớn Playboy.

Người đẹp Dorothy Stratten bị chồng giết chết vào năm 1980 trước khi anh ta dùng súng tự vẫn. Dorothy qua đời khi đang ở tuổi 20 rực rỡ nhất. Người chồng 30 tuổi của Dorothy ghen tuông mù quáng và thù ghét sự nghiệp của vợ dẫn đến kết cục bi thảm này.

Đến năm 2007, "quả bom sex" xinh đẹp Anna Nicole Smith đột tử tại nhà riêng khi ở tuổi 39. Nguyên nhân cái chết được xác định là do sốc thuốc. Anna qua đời để lại cô gái bé bỏng mới vài tháng tuổi. Một năm trước đó, người đẹp đã phải chịu đựng nỗi đau mất con trai 20 tuổi vì bệnh tim.

5. Dàn diễn viên lần lượt qua đời sau khi quay phim kinh dị "The Poltergeist Plague"

Nhắc đến bộ phim kinh dị The Poltergeist Plague năm 1982, nhiều người vẫn cảm thấy ám ảnh bởi ánh sáng và hình ảnh ma quái của nó. Một số nguồn tin tiết lộ, chính các diễn viên cũng cảm thấy hoang mang sau khi quay xong bộ phim.

Đáng sợ hơn, từng diễn viên chính lần lượt qua đời. Nữ diễn viên Dominique Dunne đóng vai cô con gái cả, bị chồng cũ sát hại khi cô mới 22 tuổi. Sau đó, Will Sampson, Julian Beck và Heather O'Rourke lần lượt chết một cách bí ẩn. Thậm chí Heather chết vì bệnh nhiễm trùng khi mới 12 tuổi.

6. Phù thủy reo rắc nỗi sợ hãi

Có nhiều tin đồn về những lời nguyền xung quanh bộ phim Exorcist (Thầy phù thủy) năm 1973. Nhiều người kể lại những chuyện kỳ lạ xảy ra trên trường quay phim và câu chuyện rõ ràng nhất là ngôi nhà bị thiêu rụi nhưng phòng ngủ ma quái được lấy làm trường quay vẫn không hư hại.

Tuy nhiên bi kịch đau buồn nhất là cái chết của nam diễn viên Jack MacGowran ngay sau khi quay xong phim. Jack qua đời vì bị dịch cúm ở London vào năm 1973.

7. Nhiều "siêu nhân" chết trẻ

Không bất tử và siêu phàm như trong phim, ngoài đời nhiều ngôi sao đóng vai siêu nhân đã qua đời sớm. Có tới 4 diễn viên đóng loạt phim "Superman" đột tử. George Reeves chết vì bị bắn khi ở tuổi 45, George Reeves bị liệt vì ngã ngựa năm 1995 và qua đời 9 năm sau đó ở tuổi 52. Bud Collyer - người lồng tiếng nhân vật siêu nhân trong phim hoạt hình năm 1941 mất vì bệnh lưu thông máu năm 61 tuổi. Bi kịch nhất là Lee Quigley - diễn viên nhí đóng siêu nhân ngày bé năm 1978, chết khi mới 14 tuổi.

8. Lời nguyền của chiếc xe chết chóc

Tài tử James Dean mua chiếc Porsche 550 vào năm 1955 khi đang đóng phim Rebel Without a Cause" (Nổi loạn không một nguyên cớ). Anh đặt tên nó là Little Bastard (Đứa con hoang bé bỏng). Để tạo sự cá tính, tài tử sơn màu đỏ lên bánh xe và dán con số 130 trên mui xe, cửa và nắp máy.

Nhiều bạn bè cảm thấy chiếc xe mang vẻ chết chóc nhưng James lại rất yêu quý và tự hào. Chỉ vài ngày sau đó, nam diễn viên tử nạn trong tai nạn thảm khốc trên chính chiếc xe này.

Thảm kịch không dừng lại ở đây. Hai người mua những chiếc xe có lắp phụ tùng chiếc Little Bastard đều bị chết vì tai nạn xe hơi.

9. Lời nguyền của quỷ Sa tăng

Nhiều chuyện rùng rợn xảy ra với những người làm phim kinh dị "The Omen Haunting" năm 1976. Chuyến bay riêng rẽ của hai nhà biên kịch David Seltzer và Gregory Peck đều bị sét đánh. Giám đốc sản xuất Mace Neufelds cũng gặp nạn. Chuyên gia tư vấn hiệu ứng hình ảnh chết trong tai nạn xe hơi vào thứ 6 ngày 13.

Con trai của nhà biên kịch Gregory Peck dùng súng tự vẫn. Ngoài ra, điều kỳ lạ, Gregory Peck từng hoãn một chuyến bay tới Israel và chiếc máy bay này sau đó đã bị rơi khiến tất cả các hành khách cùng phi hành đoàn đều thiệt mạng.

Hoài Vũ