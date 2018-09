8 tài tử yêu vô điều kiện dù vợ già, béo hay xuất thân kém cỏi

Chris Noth nổi tiếng và được biết bao phụ nữ hâm mộ với vai diễn trong phim "Sex and the City", nhưng anh đã chọn một cô gái "bình dân" làm bạn đời. Vợ anh là Tara Wilson - nữ phục vụ bàn tại một câu lạc bộ đêm do Chris sở hữu. Nam diễn viên và Tara hẹn hò suốt 10 năm trước khi kết hôn vào năm 2012.