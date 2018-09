5 cột mốc đánh dấu thành công của 'Fast and Furious 7'

Đạo diễn, công nghệ vi tính hiện đại, nhạc phim... là những yếu tố tạo nên tiếng vang của phần phim này.

Kỷ lục phòng vé

"Fast and Furious 7" lập kỷ lục doanh thu phòng vé trên toàn thế giới.

Chỉ trong tuần đầu ra mắt tại hơn 4.000 rạp chiếu trên khắp nước Mỹ và 63 thị trường quốc tế, bộ phim đã thu về 143,6 triệu USD riêng thị trường Bắc Mỹ. Với con số này, Fast 7 đã trở thành quán quân của bảng xếp hạng phim ăn khách Bắc Mỹ tuần này và lập kỷ lục mới cho phòng vé tháng 4. Doanh thu toàn cầu của phim sau tuần đầu là 384 triệu USD, đứng thứ ba trong các phim ăn khách nhất năm 2015 tính đến nay, sau Fifty Shades of Grey (566 triệu USD) và Cinderella (397,2 triệu USD).

Riêng ở Việt Nam, tính từ ngày 1/4 đến hết 5/4, bom tấn đầu tiên của mùa phim hè thu hút hơn 562 nghìn lượt khán giả, cán mốc con số kỷ lục 52,31 tỷ đồng (tương đương 2,43 triệu USD). Bộ phim trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu cuối tuần cao nhất trong lịch sử phòng vé Việt Nam.

Đạo diễn phim

Đạo diễn James Wan lần đầu tham gia vào dự án bom tấn "Fast and Furious".

Sau khi đạo diễn Justin Lin rời khỏi ghế nóng của Fast and Furious 7, hãng Universal đã chọn mặt gửi vàng James Wan, vị đạo diễn trẻ người Australia gốc Malaysia. Nhà làm phim 38 tuổi có thâm niên sản xuất các thể loại phim kinh dị, nổi tiếng là Saw và Insidious. Tuy nhiên anh đã chứng tỏ thực lực của mình khi là người góp phần tạo nên những thước phim đắt giá trong phần 7 này.

Trong sự kiện ra mắt Fast & Furious 7 ở Los Angeles, Mỹ tuần trước, đạo diễn James Wan tiết lộ về sự thay đổi cho đoạn kết của phim. "Lẽ ra kết phim sẽ hé lộ về phần 8, khi Dominic Toretto và gia đình của anh ấy phải đương đầu với những khó khăn lớn hơn. Tuy nhiên, khi bi kịch của Paul Walker xảy ra, những điều đó trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Hãng Universal hiểu điều quan trọng vào lúc đó là hoàn thành bộ phim, biến nó trở thành tác phẩm tôn vinh Paul Walker. Kết quả chính là điều khán giả được theo dõi vào lúc này”, James Wan chia sẻ.

Công nghệ 'tái tạo' Paul Walker

Paul Walker thật (trái) và hình ảnh tái tạo Paul Walker từ công nghệ vi tính CGI (phải).

Cái chết đột ngột của Paul Walker giữa lúc phần 7 của Fast & Furious đang ghi hình khiến đoàn làm phim không khỏi lao đao. Sáu tháng sau khi gián đoạn, Universal đã nhờ đến sự giúp đỡ của hai em trai Paul Walker cùng công nghệ vi tính CGI nhằm tái tạo nhân vật Brian O'Conner một cách chân thực nhất. Các nhà sản xuất xây dựng một ngân hàng hình ảnh và âm thanh về Paul Walker. Với những ngân hàng dữ liệu này, các nhà làm phim vẫn có thể tái tạo được một nhân vật như thật trên màn ảnh trong 20 năm tiếp theo, dù diễn viên còn sống hay đã chết.

Công nghệ này khiến người xem khó có thể nhận ra sự thay thế khi theo dõi bộ phim từ đầu tới cuối. Đạo diễn James Wan cũng chia sẻ: "Tôi không muốn chỉ ra cảnh nào là hình Paul Walker thật, cảnh nào là hình ảnh Paul Walker được làm từ công nghệ vi tính. Tôi muốn khán giả được xem và thưởng thức phim với cảm xúc trọn vẹn và chúng tôi đã nỗ lực hết sức".

Những chiếc ô tô

Cảnh quay ngoạn mục của chiếc siêu xe Lykan Hypersport trong phim.

Điều làm nên sức hút của Fast & Furious 7 không chỉ là dàn diễn viên đình đám, những pha hành động mãn nhãn mà còn là sự xuất hiện của những chiếc xe hoành tráng. Và người đứng sau những chiếc xe có một không hai này chính là ông Dennis McCarthy, điều phối viên phụ trách hình ảnh xe hơi, đồng thời cũng là kỹ sư chế tạo. Ông cùng nhóm của mình, bao gồm kỹ sư chuyên về mặt thiết kế xe, kỹ sư động cơ, kỹ sư sơn... tạo ra những chiếc xe theo đúng yêu cầu của đạo diễn.

Riêng chiếc siêu xe Lykan Hypersport màu đỏ xuất hiện trong cảnh quay ngoạn mục bay qua 3 tòa nhà chọc trời được sản xuất bởi W Motors, một hãng sản xuất siêu xe đến từ Dubai. Chỉ 7 chiếc được bán ra với mức giá 3,4 triệu USD. Hypersport được chế tạo bằng những vật liệu đặc biệt. Bộ đèn của xe được làm bằng vàng trắng, kim cương và saphia xanh. Đây là chiếc xe đắt nhất từng xuất hiện trong loạt phim Fast & Furious.

Bài hát tưởng nhớ Paul Walker

Ca khúc See you again được phát cuối phim do rapper Wiz Khalifa và ca sĩ trẻ Charlie Puth như một lời tri ân gửi đến Paul Walker đã gây xúc động cho hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. Điều gây bất ngờ với nhiều khán giả đó là ca khúc đầy ý nghĩa này được sáng tác chỉ trong 10 phút. Tại buổi ra mắt Fast & Furious 7 ở Bắc Kinh hồi cuối tháng 3, nam diễn viên Vin Diesel đã tiết lộ điều này: "Chúng tôi có một đội làm nhạc phim rất hùng hậu và họ đã được xem bản dựng thô của bộ phim để lấy cảm xúc sáng tác. Charlie Puth ở trong nhóm làm nhạc cùng rapper Wiz Khalifa. Cậu ấy tới gặp tôi và nói rằng, cậu đã khóc rất nhiều sau khi xem xong phim và ngay lập tức sáng tác See You Again chỉ trong 10 phút. Tôi đã rất bất ngờ nhưng Charlie cho biết cậu ấy đồng cảm với tôi bởi cũng từng mất đi người bạn thân trong tai nạn xe hơi".

TÍnh đến thời điểm này, ca khúc See You Again đã bán được 88.000 đĩa hát riêng tại Mỹ và là bài hát nhạc phim nổi bật nhất của bom tấn này.

MC 'See You Again' - bài hát tri ân Paul Walker

Trần Quỳnh