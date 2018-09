20 điều dễ thương chưa biết về Demi Lovato

Nữ ca sĩ 21 tuổi chia sẻ những bí mật và sở thích đặc biệt của mình nhân dịp cô quay trở lại ghế nóng X Factor vào ngày 11/9.

Ca sĩ Demi Lovato.

1. Lần đầu tiên tôi hát là tại cuộc thi tài năng ở nhà trẻ. Tôi đã trình diễn ca khúc My Heart Will Go On.

2. Món ăn yêu thích của tôi là bánh quy chocolate chip.

3. Giường ngủ của tôi màu hồng.

4. Tôi có thể ăn bữa sáng cho cả ngày.

5. Tôi từng đoạt Hoa hậu nhí Taxas 2000-2001.

Demi đội vương miện Hoa hậu nhí Texas năm 2000, chụp ảnh cùng Miss Teen Texas (bên trái) và Miss Texas (bên phải).

8. Tôi chỉ vừa tổ chức sinh nhật ở châu Phi và Kenya là nơi yêu thích của tôi.

9. Màn hình AOL cũ của tôi có dòng chữ LittleKelly bởi tôi là một fan cuồng của Kelly Clarkson.

10. Tôi dị ứng với mèo, chó và cây thông.

11. Tôi ghét đi xem phim mà không mang theo túi kẹo dẻo.

12. Tôi không thích ăn cay nhưng lại yêu món xốt nóng.

13. Leonardo DiCaprio là ngôi sao đầu tiên tôi si mê.

14. Tôi rất thích Simon Cowell.

Demi rất mến mộ Simon Cowell khi làm việc chung trong chương trình X Factor.

15. Tôi có thể trích dẫn mọi câu thoại trong phim Mean Girls và Girl, Interrupted.

16. Tôi bị ám ảnh về người ngoài hành tinh và các phim tội phạm.

17. Chương trình truyền hình yêu thích của tôi là 48 Hours.

18. Tôi thích sưu tập các loại đá và búp bê Barbies.

19. Sự thật nhé, tôi chơi búp bê cho đến khi 10 tuổi.

20. Tôi thích trò chuyện với những người ngẫu nhiên gặp gỡ khi chờ đèn đỏ ngoài đường và khiến họ mỉm cười.

Hoài Vũ