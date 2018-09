10 phim hoạt hình đoạt Oscar 'xem mãi không chán'

Thành công cả về mặt nội dung và hình ảnh, The Lion King, Finding Nemo, Up... xứng đáng là những phim hoạt hình cuốn hút nhất mọi thời đại.

The Lion king

Vua sư tử ra đời vào thời kỳ đỉnh cao của hoạt hình Disney. Câu chuyện về cuộc hành trình tìm lại ngôi vị chúa tể thế giới hoang của chú sư tử Simba đã thực sự chinh phục khán giả mọi lứa tuổi. Phim là một xâu chuỗi những bài học ý nghĩa và bổ ích thông qua hình ảnh sư tử Simba với lòng dũng cảm đã vượt qua mọi nỗi sợ hãi để đương đầu với thử thách. Những người bạn cũng luôn sát cánh cùng chiến đấu bên nhau chống lại cái ác, giành lấy hòa bình cho Savana…

Bộ phim với soundtrack kinh điển Can you feel the love tonight của Elton John đoạt 2 giải Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc và Nhạc phim hay nhất vào năm 1995.

Monster Inc.

Nhắc đến Monster Inc là nhắc đến bộ phim thành công nhất của Pixar khi nó từng đoạt doanh thu cao nhất trên toàn thế giới vào năm 2011. Không những thế bộ phim còn giành giải Phim hoạt hình hay nhất và Nhạc nền xuất sắc cho bài hát If I didn’t have you của Oscar 2001. Nội dung phim kể về một ngôi làng chỉ toàn những con quái vật sinh sống chuyên đi thu nhặt tiếng thét của các em nhỏ để đem về sản xuất điện cho thành phố tên là Monster Inc. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi cô bé Mary vô tình lạc vào xứ sở của quái vật…

Shrek

Bộ phim về chàng khổng lồ xanh vui tính Shrek của hãng Dreamworks từng đoạt giải Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc năm 2002 và thu về hơn 270 triệu USD tiền vé chỉ tính riêng ở Mỹ. Shrek không chỉ hấp dẫn khán giả nhí mà thu hút cả người xem lớn tuổi bởi những tình huống hài hước và vui nhộn. Một gã khổng lồ xanh xấu xí nhưng tốt bụng và vui tính, một nàng công chúa kiều diễm hay mơ mộng Fiona và người bạn đồng hành vui nhộn là chú lừa nhiều chuyện Donkey.

Spirited Away

Spirited Away chinh phục khán giả mọi lứa tuổi bởi một cốt truyện hấp dẫn và nhiều bất ngờ. Các nét vẽ theo đúng phong cách anime của Nhật Bản được vẽ hoàn toàn bằng tay bởi đạo diễn tài ba Hayao Miyazaki. Phim kể về cuộc phiêu lưu của cô bé Chihiro 10 tuổi dũng cảm và hiếu thảo trong thế giới của những linh hồn để cứu cha mẹ khỏi lời nguyền đội lốt lợn.

Spirited Away đã khẳng định tên tuổi của mình khi trở thành phim thể loại Anime của Nhật Bản đầu tiên đoạt giải Phim hoạt hình xuất sắc tại Oscar năm 2003. Ngoài ra bộ phim còn giành được 35 giải và 18 đề cử khác nhau tại các liên hoan phim trên toàn thế giới.

Finding Nemo

Dẫn đầu danh sách những phim có doanh thu cao nhất của hãng Pixar, đồng thời nhận được tượng vàng Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất năm 2004 là Đi tìm Nemo của hai đạo diễn Stanton và Lee Unkrick. Pixar rất thông minh khi sáng tạo ra một thế giới dưới nước rộng lớn, rực rỡ và đầy màu sắc. Phim mang tính giáo dục sâu sắc về tình cảm cha con, sự dũng cảm của chú cá hề bé nhỏ Nemo, cuộc hành trình dài tìm con trai của cá bố Marlin và cô bạn hay quên Dory có giọng điệu hài hước nhí nhảnh do MC nổi tiếng Ellen DeGeneres lồng tiếng.

WALL-E

Bắt nguồn từ ý tưởng “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con người rời bỏ trái đất và quên tắt nguồn cho người máy cuối cùng còn sót lại?”, đạo diễn Andrew Stanton đã cho ra đời bộ phim hoạt hình về chú người máy Wall-E dễ thương. Phim kể về người máy Wall E nhỏ bé, suốt nhiều năm cần mẫn phân loại rác trên trái đất khi loài người đã tạm lánh đi nơi khác. Tình cờ cậu gặp Eva, một robot có nhiệm vụ đến trái đất tìm sự sống và bắt đầu chuyến phiêu lưu vượt dải ngân hà, đưa loài người trở lại trái đất.

Mặc dù hai robot nói rất nhiều bằng thứ ngôn ngữ riêng biệt của người máy nhưng người xem vẫn cảm nhận hết tình cảm qua ánh mắt, cử chỉ mà chúng dành cho nhau. Năm 2008 WALL-E nhận được giải Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất.

Toy Story

Đánh trúng tâm lý người xem, ai cũng có tuổi thơ gắn liền với các loại đồ chơi, bộ phim Toy Story kể về câu chuyện của những đồ chơi được nhân cách hóa và cậu chủ của mình. Hai nhân vật chính trong phim là cao bồi Woody và anh bạn Buzz Lightyear đựơc lồng tiếng bởi nam diễn viên Tom Hanks và cây hài Tim Allen. Phim được đánh giá là sâu sắc và giàu tính nhân văn. Cả ba phần của bộ phim đều giành được những thành công rực rỡ và hãng Pixar dự kiến sẽ tiếp tục khai thác phần 4.

The Incredibles

Gia đình siêu nhân là phim hoạt hình thuộc thể loại siêu anh hùng được Pixar cho ra mắt vào năm 2004. Đây là bộ phim đầu tiên của Pixar mà các nhân vật chính toàn là người. Bộ phim nói về gia đình Parr, mỗi một thành viên trong đó đều có một siêu năng lực khác nhau.

Tuy không được kỳ vọng sẽ đạt doanh thu lớn nhưng cuối cùng The Incedibles đã đem về hơn 631 triệu đô trên toàn cầu, xếp vị trí thứ 2 trong danh sách các bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất trong năm 2004 chỉ sau Shrek 2. Thêm vào đó, phim đoạt giải Oscar năm 2005 cho Phim hoạt hình xuất sắc.

Up

Vui nhộn, hào hứng, cảm động là những gì mà bộ phim hoạt hình Up đem lại cho người xem. Phim lấy lòng khán giả ngay từ những phút đầu tiên khi kể về Carl và Ellie từ khi còn bé xíu đến lúc già. Chuyến phiêu lưu của Carl và cậu bé Russell bằng ngôi nhà buộc đầy bóng bay đến thác Thiên Đường, nơi mà vợ ông khi còn sống luôn mong muốn tới, khiến người xem vô cùng xúc động.

Up giành hai giải Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất và Nhạc phim hay nhất năm 2009.

Frozen

Cuối cùng không thể thiếu trong danh sách này là bộ phim vô cùng thành công của hãng Walt Disney, Nữ hoàng băng giá. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện Bà chúa tuyết của nhà văn Andersen đã cán mốc 1 tỷ USD doanh thu phòng vé và chiến thắng trong hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc cũng như Ca khúc trong phim hay nhất của Oscar năm nay.

Trần Quỳnh