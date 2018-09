10 mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới 2016

2. Liza Soberano Diễn viên kiêm người mẫu Mỹ gốc Philippines Liza Soberano giữ vị trí thứ hai. Cô từng gây ấn tượng trong một loại series phim truyền hình và điện ảnh được yêu mến như Wansapanataym, Kung Ako’y Iiwan Mo, She’s the One, Must Be… Love, Got to Believe, Forevermore, Just The Way You Are and Everyday I Love You. Hiện tại, Liza đóng vai nhân vật phản diện Enrique Gil trong series phim truyền hình tình cảm, hài hước "Dolce Amore".