10 điều ít biết về tài năng của nghệ sĩ saxophone Kenny G

Những album nổi tiếng nhất của Kenny G phải kể đến: "The Collection" (1993), "Montage" (1993), "The Very Best of Kenny G" (1994), "Kenny G – Greatest Hits" (1997), "In America" (2001), "Ultimate Kenny G" (2003), "The Romance of Kenny G" (2004), "The Essential Kenny G" (2006), "Forever in Love: The Best O Kenny G" (2009).