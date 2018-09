Chí Thiện khoe tài hoạt ngôn với vai trò MC

Kết thúc đợt casting tại Đà Nẵng, vòng Audition cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy mùa thứ 5 sẽ tiếp tục tại: 23/9 tại Nhà văn hóa tỉnh Đaklak, Buôn Mê Thuột; 25/9 tại Lotte mart Cần Thơ; Vũng Tàu: 28/9 tại Lotte mart Vũng Tàu; 30/9 và 1/10 tại Aeonmall Bình Tân, TP HCM. Bên cạnh việc thưởng thức những tiết mục sôi động và nóng bỏng, khán giả đến tham gia chương trình còn có cơ hội bốc thăm và trở thành chủ nhân của chiếc điện thọai Vivo V3 và V3Max từ thương hiệu Vivo Smartphone. Chương trình So you think you can dance - Thử thách cùng bước nhảy 2016 do Đài Truyền hình TP HCM phối hợp cùng Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu Vivo Smartphone.