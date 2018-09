Thư Kỳ từ chối cái ôm của Cát Ưu

Thư Kỳ sánh vai đồng nghiệp Cát Ưu ra mắt phim 3D mới "Gone With The Bullets" tổ chức tại Bắc Kinh hôm 15/12. Phim của đạo diễn Khương Văn, với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng và sẽ trình chiếu vào 18/12 tới.