'Thư ký Kim' khiến khán giả phấn khích với màn hôn trong tủ quần áo

Park Min Young và Park Seo Joon có màn tình tứ 'ngọt lịm' trong tập mới nhất.

Thư ký Kim sao thế? ra mắt khán giả Hàn Quốc từ giữa tháng 6, dựa trên truyện tranh online cùng tên. Phim xoay quanh câu chuyện tình của Lee Young Joon - "cậu ấm ngậm thìa bạc" của một gia đình giàu có, danh giá cùng Kim Mi So, một thư ký xinh đẹp. Tình cảm giữa chàng trai nhà giàu, tự phụ, yêu bản thân và một cô gái tài giỏi, cá tính đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc thú vị. Hiện tại, phim đã đi đến tập 10. Giai đoạn này, tình yêu của Young Joon và Mi So tiến đến nấc thang mới, say đắm, gần gũi hơn. Trong cảnh quay mới nhất, thư ký Kim giấu Phó chủ tịch Lee vào tủ quần áo khi có bạn đến chơi. Chàng Phó chủ tịch sau phút giận dỗi, cáu kỉnh đã kéo Mi So ngồi lên đùi mình và dành cho cô những nụ hôn dài bất tận.

Chàng Phó chủ tịch sau phút giận dỗi, cáu kỉnh đã kéo Mi So ngồi lên đùi mình.

Nụ hôn trong tủ quần áo của cặp sao "Thư ký Kim"

Đây không phải là những cảnh "hiếm" trong Thư ký Kim sao thế?, bởi từ giai đoạn đang "thăm dò nhau" hay đến khi chính thức hẹn hò, đôi "sếp - nhân viên" đã có không ít cử chỉ tình tứ vô tình hoặc hữu ý.

Cặp "trai xinh, gái đẹp" của "Thư ký Kim" nhận được sự yêu thích của khán giả.

Nụ hôn ngọt ngào của cặp sao "Thư ký Kim sao thế" Nụ hôn ngọt ngào của cặp sao "Thư ký Kim sao thế?" Thư Ký Kim sao thế? hiện được chiếu vào 22h30 tối thứ tư và thứ năm trên đài TvN, Hàn Quốc. Đảm nhận vai chính là Park Min Young, ngôi sao của rất nhiều bộ phim Gia đình là số 1, City Hunter, Sungkyunkwan Scandal ... Đóng cặp với cô là tài tử Park Seo Joon, anh 29 tuổi và ra mắt khán giả vào năm 2011. Không giống Park Min Young, anh mới chỉ góp mặt trong một vài bộ phim như Dream High 2, Pots of Gold, Witch's Romance...

