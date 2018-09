Thành viên F4 Ngô Kiến Hào ly dị vợ sau 3 năm hôn nhân lục đục

Cưới nhau 5 năm nhưng hai người lục đục suốt 3 năm, Arissa Cheo cho rằng chồng trăng hoa, keo kiệt.

Sohu đưa tin, nam diễn viên Ngô Kiến Hào và vợ - Arissa Cheo - đã cùng ký vào thỏa thuận ly hôn, chấm dứt mối quan hệ vợ chồng kéo dài 5 năm. Luật sư của Arissa chia sẻ với báo chí, thân chủ của họ từng muốn níu kéo hôn nhân, tuy nhiên Ngô Kiến Hào nhiều lần đơn phương đâm đơn ly dị. Cuối cùng cô không có cách nào khác là ký vào đơn, trong lòng rất đau khổ.

Giữa vụ ly dị ồn ào, Ngô Kiến Hào giữ im lặng. Công ty quản lý tiết lộ tài tử họ Ngô ở Thượng Hải đóng phim và không muốn lên tiếng: "Hôn nhân là vấn đề giữa hai người, bên thứ ba nói vào không có nghĩa lý gì. Mong rằng các bạn cho anh ấy không gian riêng, chúng tôi tin rằng thời gian sẽ chứng tỏ mọi điều".

Ngô Kiến Hào và vợ trong ngày cưới.

Một nguồn tin cho hay, Arisssa và Ngô Kiến Hào đã lục đục 3 năm nay, tuy nhiên cả hai không thể ly dị do luật pháp Singapore quy định chỉ được ly hôn sau 3 năm ly thân, nếu không có lý do đặc biệt. Đầu năm nay, Ngô Kiến Hào chủ động đâm đơn lên tòa án lần đầu tiên, với lý do hai người đã hơn 3 năm không còn chung sống, tuy nhiên Arissa không chấp nhận với lý do chồng dối trá. Tháng 5, Ngô Kiến Hào tiếp tục nộp đơn, với lý do khác: vợ không hỗ trợ sự nghiệp của chồng, cả hai không tìm thấy tiếng nói chung.

Ngô Kiến Hào cùng các thành viên F4 hát ca khúc 'can't help falling in love" Ngô Kiến Hào và F4 hát ca khúc 'Can't Help Falling in Love'

Một người bạn thân của Arissa tiết lộ vợ Ngô Kiến Hào nhiều lần trách chồng không quan tâm tới tổ ấm, rất ít khi có mặt ở nhà, không chịu vun đắp mối quan hệ. Không chỉ vậy, cô tố cáo anh có thái độ "ỡm ờ" với nhiều cô gái, không bao giờ thừa nhận sai, dối trá trước truyền thông, keo kiệt về tiền bạc.

Kiến Hào và Arissa kết hôn năm 2013, trước đó họ đã có 7 năm hẹn hò không liên tục, do một số thời điểm chia tay và tái hợp. Theo một số nguồn tin, sau đám cưới, cặp sao chỉ hạnh phúc được năm đầu, sau đó bắt đầu cãi nhau liên tục, khiến hôn nhân rạn nứt.

Arissa Cheo giới thiệu phong cách thời trang của bản thân Arissa Cheo chia sẻ về "gu" thời trang

Ngô Kiến Hào là diễn viên, ca sĩ, đạo diễn người Mỹ gốc Hoa. Anh từng là thành viên nhóm nhạc thần tượng Đài Loan F4. Vợ anh, Arissa Cheo là "thiên kim tiểu thư" của một tỷ phú người Singapore, cô kinh doanh thành công trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp.

Ảnh: News