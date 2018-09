Thảm họa thẩm mỹ Hàn: 'Mặt đã nhỏ đi 1/3' 

Han Mi Ok vui mừng vì hiện tại, diện mạo của cô đã khá hơn rất nhiều.

Han Mi Ok với khuôn mặt hiện tại, giờ đã nhỏ hơn rất nhiều so với thời điểm biến dạng nghiêm trọng. Ảnh: News.

Han Mi Ok - thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ xứ Hàn xuất hiện trong một chương trình trên sóng KBS 2TV và chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Nữ ca sĩ xinh đẹp một thời cho biết, so với thời điểm 9 năm trước, khi mặt sưng phồng vì phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, giờ khuôn mặt cô đã nhỏ đi đáng kể, chỉ còn 2/3 so với trước.

Trò chuyện với người dẫn chương trình, Mi Ok thừa nhận cô đã trải qua tổng cộng 17 lần lên bàn phẫu thuật, và thời điểm hiện tại, sau những lần không dám nhìn vào gương, giờ cô đã cảm thấy thoải mái hơn khi ngắm bản thân, dù điều này không dễ dàng cho lắm: "Dù sao cũng dễ chịu hơn trước kia rất nhiều". Han Mi Ok chia sẻ, trước kia, cô không dám ra đường vì lo sợ ánh mắt sợ hãi của mọi người, nhưng giờ thì cô bạo dạn xuống phố, đi dạo loanh quanh khi ít người qua lại.

Han Mi Ok trong cuộc sống hiện tại.

Han Mi Ok bày tỏ niềm vui khi "dần tìm lại sự bình ổn cho tâm hồn", và mong muốn sẽ sớm tìm được cho mình một công việc phù hợp.

Nguyễn Hương