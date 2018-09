Sự nghiệp và tình duyên khác biệt của dàn sao phụ 'Chân Hoàn truyện'

Sở hữu ngoại hình trong sáng, ngọt ngào, Từ Lộ (vai Chân Ngọc Nhiêu) có lượng fan tăng vọt sau khi tham gia Chân Hoàn truyện. Ngay từ khi còn theo học tại Học viện Nghệ thuật Quân đội Giải phóng, nữ diễn viên đã được nhiều người biết đến nhờ vai diễn Tiết Bảo Cầm trong phim Tân Hồng lâu mộng năm 2010. Nhờ vẻ đẹp trong sáng và diễn xuất có hồn, từ năm 2013 đến 2017, người đẹp nhận được nhiều vai diễn trong các bộ phim như Tình yêu ngày xuân, Đại binh tiểu tướng, Kim bài hồng nương... Ngoài ra, Từ Lộ còn là một diễn viên múa ballet chuyên nghiệp. Cô theo học ballet từ khi còn nhỏ và từng đi biểu diễn tại nhiều chương trình lớn của đài truyền hình. Vì muốn tập trung cho sự nghiệp diễn xuất nên hiện tại người đẹp tạm rời xa sân khấu. Năm 2015, cô và nam tài tử quá cố Kiều Nhậm Lương (ảnh bên phải) từng "gây sốt" khán giả khi tham gia chương trình thực tế We are in love. Sau đó, hai người cũng từng bị phóng viên bắt gặp hẹn hò nhưng cặp đôi khẳng định cả hai chỉ là bạn bè tốt. Trong năm nay, Từ Lộ sẽ góp mặt một số tác phẩm truyền hình được nhiều người mong chờ như Phong thanh, Thanh xuân cực tốc...