Song Seung Hun bày tỏ yêu thương với Lưu Diệc Phi

Ngôi sao xứ Hàn và bạn gái Lưu Diệc Phi bị đồn đã không còn chung lối.

Song Seung Hun ngầm khoe mối quan hệ của anh và Lưu Diệc Phi vẫn ổn.

Tin đồn Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun "đường ai nấy đi" rộ lên trong làng giải trí và gây nhiều chú ý. Theo một nguồn tin, cặp diễn viên đã không còn chung lối chỉ một thời gian ngắn sau khi công bố mối quan hệ, và việc "thành đôi" chỉ vì mục đích quảng cáo cho bộ phim mà họ đóng chung, The Third Way of Love. Một blogger nổi tiếng còn tiết lộ, Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun vì quá bận rộn nên không quan tâm được đến nhau, tình cảm mới chớm nở đã tàn phai.

Trong khi đó, Lưu Diệc Phi sau khi dự Liên hoan phim Cannes trở về đã tới Thành Đô quảng bá phim mới. Cô từ chối lời đề nghị phỏng vấn của ký giả, khiến nhiều người nghi ngờ cô e ngại bị hỏi về chuyện tình cảm. Trước những ồn ào, cả Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi đều giữ im lặng.

Lưu Diệc Phi và người yêu Song Seung Hun.

Tối 18/5, Song Seung Hun đăng tải tấm hình poster bộ phim mới của Lưu Diệc Phi - Night Peacock, kèm theo biểu tượng trái tim, cho thấy anh vẫn dành cho bạn gái sự yêu thương đặc biệt. Ngay khi ngôi sao xứ Hàn chia sẻ ảnh, nhiều fan đã vào chúc phúc cho cặp đôi và mong tình cảm của họ sẽ luôn bền vững.

