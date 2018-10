Sao 'Gia đình là số 1' cấm cửa chồng sau vụ lái xe làm chết 2 người

Park Hae Mi được cho là không liên lạc gì với Hwang Min, sau khi anh này say rượu gây ra tai nạn.

Ngày 4/10, chồng diễn viên Park Hae Mi là Hwang Min tới tòa án quận Uijeongbu để tham gia phiên xử đầu tiên, liên quan đến việc anh say rượu, lái xe và gây tai nạn làm 2 người chết hồi cuối tháng 8 vừa rồi. Từ khi sự việc xảy ra, Park Hae Mi cũng tạm dừng mọi hoạt động trong giới giải trí. Một nguồn tin cho hay, diễn viên Gia đình là số một rất đau khổ, day dứt vì tội lỗi của chồng, do hai người chết trong vụ đâm xe đều là đồng nghiệp của cô.

Diễn viên Park Hae Mi và chồng.

Trả lời báo chí hôm 4/10, Hwang Min nói anh rất dằn vặt: "Tất cả là lỗi của tôi. Là tội lỗi tôi phải gánh chịu. Tôi xin lỗi gia đình của những người quá cố, vì đã cướp đi mạng sống của họ".

Hwang Min cho biết, từ khi gây ra tai nạn, anh chưa gặp lại vợ: "Cô ấy không cho tôi vào nhà nữa. Tôi chỉ biết mọi thông tin khi chủ động gọi điện cho luật sư của Hae Mi. Giờ đây tôi cũng không biết mình phải làm thế nào. Tôi sẽ tuân thủ theo mọi phán quyết mà tòa đưa ra".

Cảnh sát cho biết, chồng Park Hae Mi cũng không thuê luật sư bào chữa cho mình, do ý thức được hành động của bản thân gây hậu quả nghiêm trọng.

Park Hae Mi trên sân khấu "Radio Star" Park Hae Mi trên sân khấu "Radio Star"

Park Hae Mi là diễn viên, đồng thời là nghệ sĩ của sân khấu kịch và tham gia nhiều vở kịch được yêu thích tại Hàn Quốc như Mamma Mia!, 42nd Street, Really Really Like You... Cô từng được khán giả đặc biệt quan tâm với vai diễn Park Hae Mi trong Gia Đình Là Số 1. Phim gần đây nhất mà cô đóng là Lovers in Bloom của đài KBS1, năm 2017. Cô có hai đời chồng, Hwang Min là người chồng thứ hai, kém cô 8 tuổi.

