Nhan sắc và sự nghiệp ngày càng nở rộ của dàn sao phim 'Cổ điển'

Son Ye Jin, Jo In Sung, Jo Seung Woo là những gương mặt thành công và quyền lực ở Hàn Quốc.

Cổ điển là một trong những tác phẩm lãng mạn bất hủ của nền điện ảnh Hàn Quốc. Dù đã 15 năm kể từ khi công chiếu nhưng câu chuyện tình yêu ngây thơ đầu đời trong bộ phim đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình tay ba của mẹ Ji Hye - Joo Hee (Son Ye Jin), người bố hiện tại của cô Tae Soo (Lee Ki Woo) và một người đàn ông có tên Joon Ha (Jo Seung Woo). Mặc dù Joo Hee và Joon Ha yêu nhau say đắm nhưng cuối cùng mẹ Ji Hye phải đính hôn với Tae Soo theo sự sắp đặt của gia đình. Trở về thời hiện tại, Ji Hye (Son Ye Jin) cũng vướng vào một mối quan hệ rắc rối khi cô yêu thầm Sang Min (Jo In Sung), bạn trai của Soo Kyung (Lee Sang In), cô bạn gái thân thiết của mình.

Với những cảnh quay đậm chất cổ điển, bộ phim khiến khán giả chìm đắm trong quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhưng cũng man mác buồn. Dàn diễn viên tài năng cũng là yếu tố quan trọng giúp Cổ điển trở thành một tác phẩm điện ảnh sống mãi trong lòng khán giả. Thành công của bộ phim cũng đưa tên tuổi của những ngôi sao trẻ thời ấy như Son Ye Jin, Jo In Sung, Jo Seung Woo lên như diều gặp gió.

Son Ye Jin

Son Ye Jin sinh ngày 11/1/1982 tại Daegu, Hàn Quốc. Người đẹp ra mắt khán giả lần đầu với vai phụ trong bộ phim Secret Tears năm 2000. Tuy thời gian xuất hiện trong phim ít ỏi nhưng ngay sau đó cô nhận được nhiều lời mời đóng phim của nhiều đạo diễn nổi tiếng. Nhờ nhan sắc nổi bật giữa dàn diễn viên trong Chi Hwa Seon, mỹ nhân nhận được nhiều sự chú ý và cảm tình từ khán giả. Vai diễn chính trong Cổ điển đã giúp Son Ye Jin chiến thắng tại hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 39 và Grand Bell Awards lần thứ 24. Tên tuổi của người đẹp từ đó vươn ra nước ngoài, giúp cô có lượng fan hùng hậu tại Trung Quốc, Hong Kong, Việt Nam.

Vẻ đẹp trong sáng của Son Ye Jin thuở mới vào nghề.

Đến năm 2005, Son Ye Jin bắt đầu thử sức trong những vai diễn đòi hỏi cao hơn. Cô vào vai một kẻ lừa đảo trong phim The Art of Seduction, người đàn chị trong giới xã hội đen với phim Open City. Với sự thay đổi đa dạng trong các vai diễn, thoát khỏi hình tượng trong sáng, mỹ nhân được người hâm mộ xứ Hàn đặt cho biệt danh "Tắc kè hoa". Năm 2008, vai diễn một phụ nữ lấy hai người chồng của Son Ye Jin trong bộ phim My Wife Got Married đã mang lại cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Blue Dragon Film Awards. Năm 2012, người đẹp tham gia "bom tấn" điện ảnh xứ Hàn The tower và nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Tháng 3 vừa qua, Son Ye Jin đánh dấu sự trở lại màn ảnh với bộ phim điện ảnh Be with you hợp tác cùng tài tử So Ji Sub. Đã bước sang tuổi 36, nhan sắc của mỹ nhân ngày càng rực rỡ. Cô được người dân xứ Hàn gọi thân mật là "Nữ thần của mọi nữ thần". Sức nóng của Be with you còn chưa hết, Son Ye Jin tiếp tục tấn công khán giả với bộ phim truyền hình Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi.

Vẻ đẹp bất chấp tuổi tác của "Nữ thần của mọi nữ thần".

Tuy sự nghiệp diễn xuất gặt hái được nhiều thành công nhưng đường tình duyên của nữ diễn viên có phần trắc trở. Gắn liền với hình tượng trong sáng và đời sống sạch, Son Ye Jin ít khi dính phải scandal tình ái. Cô cũng chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng để trở thành một người vợ tốt vì tôi vẫn còn khá ham chơi". Hiện tại, người đẹp tích cực tham gia các dự án phim ảnh và sự kiện. Cô cùng trai trẻ Jung Hae In đang dính nghi án hẹn hò nhưng cả hai không khẳng định hay phủ nhận và chỉ trả lời báo chí một cách úp mở.

Jo In Sung

Tài tử sinh ngày 28/7/1981 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh khởi nghiệp người mẫu vào năm 1998. Sau đó, Jo In Sung được một số đạo diễn chú ý sau khi tham gia bộ phim truyền hình Nonstop 2. Năm 2003, tên tuổi của tài tử được biết đến rộng rãi sau khi góp mặt trong tác phẩm điện ảnh Cổ điển. Một năm sau, anh cùng Ha Ji Won và So Ji Sub tham gia bộ phim Something happened in Bali. Vai diễn trong tác phẩm này đã mang về cho anh giải Nam diễn viên xuất sắc tại Baeksang Arts Awards, và nhiều giải khác nhau tại SBS Drama Awards.

Năm 2008, Jo In Sung nhận lời tham gia tác phẩm điện ảnh A frozen flower của đạo diễn nổi tiếng Yoo Ha. Dù nhận được nhiều giải thưởng danh giá, bộ phim cũng thu về không ít ý kiến tiêu cực vì có quá nhiều cảnh nóng giữa anh và hai bạn diễn Song Ji Hyo, Joo Jin Mo. Sau đó, Jo In Sung lên đường nhập ngũ, tạm vắng mặt trong làng giải trí 2 năm. Trở lại làng giải trí vào năm 2012, anh và người đẹp Song Hye Kyo lập tức gây sốt với bộ phim Ngọn gió mùa đông năm ấy. Hai năm sau, tài tử lại tiếp tục tấn công màn ảnh nhỏ với tác phẩm truyền hình "đình đám" Chỉ có thể là yêu.

Gương mặt ngày càng điển trai và nam tính của Jo In Sung.

Nổi tiếng là một diễn viên kín tiếng trong chuyện hẹn hò, tài tử thường giữ kín thông tin về bạn gái. Khi được hỏi lý do, Jo In Sung cho biết: "Cuộc sống của cô ấy sẽ rất khó khăn và áp lực nếu chúng tôi công khai chuyện tình cảm. Tôi cũng không phải tuýp người quá đắm đuối trong tình yêu. Đối với tôi, sự nghiệp được đặt lên hàng đầu".

Từ khi bước chân vào làng giải trí đến nay, người bạn gái duy nhất mà tài tử công khai hẹn hò là diễn viên Kim Min Hee. Sau hơn một năm yêu nhau, cặp đôi đã chia tay với lý do xuất phát từ phía Jo In Sung. Anh thổ lộ: "Việc tôi không hiểu nhiều về phụ nữ, không biết họ nghĩ gì đã trở thành rào cản trong mối quan hệ của chúng tôi". Hiện tại, nam diễn viên chưa tiết lộ về những dự án mới, anh dành thời gian để nghỉ ngơi bên gia đình.

Jo Seung Woo

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống ca hát nhạc kịch, ngay từ nhỏ, Jo Seung Woo đã đam mê nghệ thuật. Anh ra mắt lần đầu với vai diễn trong bộ phim Chunhyang của đạo diễn nổi tiếng Im Won Taek và nhận được cảm tình của khán giả. Năm 2003, vai diễn Joon Ha của tài tử trong tác phẩm điện ảnh Cổ điển nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và giúp nam diễn viên nhận được nhiều dự án mới. Vai diễn bước ngoặt của Jo Seung Woo là chàng trai tự kỷ trong bộ phim Marathon năm 2005 đã giúp anh trở thành sao hạng A và giành danh hiệu Ảnh đế tại giải Grand Bell Awards.

Ngoài điện ảnh, sự nghiệp nhạc kịch của Jo Seung Woo cũng thành công rực rỡ. Thành công liên tiếp của hai vở Jekyll & Hyde và Hedwig and the Angry Inch cùng phim điện ảnh Marathon đã biến 2005 trở thành một năm hiện tượng của nam diễn viên đa tài này. Sau khi giải ngũ, năm 2014, anh lựa chọn vở Jekyll & Hyde cho sự kiện kỷ niệm 10 năm theo đuổi nhạc kịch của mình. 18.700 vé đã được bán hết sạch trong vòng 10 phút.

Jo Seung Woo hiện nay (trái) và trong phim "Cổ điển" cách đây 15 năm.

Khác với những nghệ sĩ khác, dù vào làng giải trí đã hơn 10 năm nhưng Jo Seung Woo không lựa chọn lĩnh vực truyền hình để đưa hình ảnh đến với công chúng dễ dàng hơn. 13 năm sau khi hoạt động tích cực ở hai mảng điện ảnh và nhạc kịch, tài tử mới tham gia bộ phim dài tập đầu tiên Horse Doctor. Nam diễn viên từng thổ lộ: "Lý do tôi lười đóng drama là vì thời gian để ăn ngủ cũng không có, tính cách có thể sẽ thay đổi sau nhiều ngày đóng phim". Vai diễn truyền hình đầu tiên của Jo Seung Woo đã giúp anh giành giải thưởng nam diễn viên xuất sắc tại Lễ trao giải Daesang.

Đã bước sang tuổi 38, Jo Seung Woo vẫn là một trong những quý ông độc thân quyến rũ nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Nam diễn viên chưa kết hôn vì muốn tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Trong năm 2018, tài tử sẽ trở lại màn ảnh với hai bộ phim là Life và Grave Site. Hiện tại, anh tích cực tham gia nhiều sự kiện để quảng bá cho "đứa con tinh thần" sắp ra mắt.

Thanh Huyền

Ảnh: Dispatch