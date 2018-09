Nàng Cỏ của 'Vườn sao băng' ngày càng béo

Go Hye Sun dự buổi họp báo ra mắt phim mới "Blood" của đài KBS 2TV, sự kiện diễn ra hôm 11/2. So với thời gian trước, Go Hye Sun béo ra trông thấy, trông cô "chật ních" trong chiếc váy sắc màu. Với thiết kế này, Go Hye Sun còn để lộ phần bụng dưới kém gọn.