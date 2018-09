Mỹ nhân 'Tình dục là chuyện nhỏ' mang bầu với ông xã kém 18 tuổi

Ham So Won rơi nước mắt khi bác sĩ thông báo cô đang có thai khoảng 10 tuần.

Diễn viên Ham So Won hôm 12/6 xác nhận thông tin cô đã có thai 10 khoảng tuần. Niềm hạnh phúc vì sắp được làm mẹ khiến diễn viên Tình dục là chuyện nhỏ xúc động đến mức rơi nước mắt. Cô lấy tay che mặt để giấu đi những cảm xúc bộc phát khi được bác sĩ chia sẻ tin vui, trong khi ông xã ngồi cạnh hân hoan mừng rỡ.

Khoảnh khắc vỡ òa của đôi sao khi biết sắp có con.

Ham So Won từng chia sẻ nỗi lo lắng về việc bầu bí khi năm nay đã 42 tuổi. Nữ diễn viên cũng đã chủ động trữ đông trứng từ vài năm trước, với hy vọng có thể làm mẹ ở một thời điểm thích hợp. Sau khi kết hôn với chàng trai đến từ Trung Quốc, Ham So Won muốn mau chóng có con nên ra sức tẩm bổ, rèn luyện sức khỏe để tăng khả năng thụ thai.

Khi Ham So Won xác nhận đã có tin vui, trên mạng xã hội, khán giả đều chúc mừng hai vợ chồng và mong cô sớm "mẹ tròn con vuông".

Vợ chồng Ham So Won.

Ham So Won là diễn viên Hàn Quốc, cô đóng một số phim như Tình dục là chuyện nhỏ, The Hair Dresser, My Big Family... Tháng 2 vừa rồi, cô đăng ký kết hôn với doanh nhân trẻ người Trung Quốc Jin Hua kém mình 18 tuổi.

Nữ diễn viên từng thổ lộ, cô đã trải qua cảm giác rất lo lắng khi mối quan hệ giữa hai người dần trở nên sâu sắc hơn. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Ham So Won quyết định nói thật tuổi của mình với người yêu. Phản ứng của Jin Hua khi ấy là... cắt đứt liên lạc với So Won khoảng 2 ngày, anh nói "cần phải suy nghĩ". Vài ngày sau, anh gọi lại cho cô và nói: "Ở tuổi này rồi, em không nên tiệc tùng, chơi bời nhiều như vậy. Khi nào em sẽ lấy chồng, có con? Chúng ta không có nhiều thời gian nữa, phải kết hôn đi thôi". Trong khi đó, Jin Hua từng thổ lộ rằng anh nghĩ rằng Ham So Won chỉ lớn hơn mình 5 tuổi, chứ không phải là 18.

Ham So Won cùng ông xã tham gia show Ham So Won cùng ông xã tham gia show hồi tháng 5

Ảnh: Nate