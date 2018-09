Mỹ nhân 9X Hoa ngữ bị gã say rượu đâm thấu tim sát ngày cưới

Diễn viên Lưu Khiết, nghệ danh Thối Thối qua đời cuối tháng 4 sau hai nhát dao chí mạng.

Mô phỏng vụ Lưu Khiết bị đâm Mô phỏng sự việc Lưu Khiết bị giết

Diễn viên 28 tuổi Lưu Khiết - nghệ sĩ nổi tiếng trong làng hài Trung Quốc qua đời hôm cuối tháng 4 vì bị đâm chí mạng vào tim. Theo báo chí đưa tin, Lưu Khiết cùng bạn trai tới Côn Minh để thăm người thân nằm viện, trên đường va chạm với một người đàn ông say rượu. Hai bên giằng co, tranh cãi một lúc, gã say rút dao đâm hai nhát vào cô gái, khiến cô bất tỉnh trên vũng máu và chết trước khi vào phòng cấp cứu. Bạn trai Lưu Khiết cũng bị chém vào chân. Khám nghiệm ban đầu cho thấy Lưu Khiết bị đâm thấu tim.

Thông tin Lưu Khiết qua đời khiến không ít người sửng sốt và thương cảm. Theo một số nguồn tin, cô gái đã sẵn sàng cho đám cưới ở Đại lục vào đầu tháng 5 này, ảnh cưới cũng đã được chụp cách đây ít lâu. Lưu Khiết mới kết thúc lịch trình quay phim ở Thái Lan và vừa về quê nhà chuẩn bị cho hôn sự. Tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, sau khi biết vợ sắp cưới qua đời, hôn phu của Lưu Khiết khóc lóc thảm thiết. Anh này đăng ảnh cưới của hai người trên trang cá nhân và viết: "Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời".

Ảnh cưới của Lưu Khiết.

Lưu Khiết nổi tiếng trong làng phim hài Trung Quốc, nghệ danh của cô là Thối Thối. Cô tham gia nhóm hài Anh Đầu Khấc và được yêu mến bởi các tiểu phẩm hài hước, dí dỏm. Vì thế một số khán giả còn tưởng rằng đây chỉ là "một câu chuyện hài". Trước những tin đồn thất thiệt, bạn trai của Lưu Khiết mới đây đã phải lên tiếng khẳng định việc người yêu qua đời là sự thật. Nhóm hài Anh Đầu Khấc hôm 1/5 cũng đăng tải một đoạn video để tưởng niệm sự ra đi của Lưu Khiết.

Hình ảnh Lưu Khiết qua các thước phim Hình ảnh Lưu Khiết qua các thước phim

Tiểu phẩm hài của Thối Thối Tiểu phẩm hài có sự tham gia của Lưu Khiết