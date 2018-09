Kim Min Hee chửi mắng vợ người tình là 'đồ thần kinh'

Công khai mối quan hệ với vị đạo diễn đã có gia đình, diễn viên xứ Hàn đang đứng trước những chỉ trích kịch liệt của dư luận.

Thông tin diễn viên Kim Min Hee đi lại với đạo diễn có gia đình Hong Sang Soo gây xôn xao làng giải trí Hàn những ngày qua. Vợ đạo diễn này, bà Hong mới đây cũng có cuộc trò chuyện với tờ Dispatch và tâm sự nỗi cay đắng khi chồng tuyên bố bỏ vợ con để theo bồ.

Trong làn nước mắt, bà Hong hồi tưởng lại về lần đầu gặp chồng khi cả hai còn là những sinh viên tại Mỹ, khi đó, ông Hong Sang Soo theo học tại trường nghệ thuật California, còn bà bà là công dân Mỹ và đang theo học ở UC Berkeley. Mối tình của cặp đôi nảy nở theo năm tháng, và sau đó họ kết hôn, có chung một cô con gái. Cặp đôi còn nuôi một chú chó cưng và gọi nó là "con trai".

Đạo diễn Hong Sang Soo say đắm diễn viên Kim Min Hee và ruồng rẫy vợ con. Ảnh: Dispatch

Năm 2015, khi đạo diễn Hong Sang Soo và Kim Min Hee hợp tác trong bộ phim Right Now, Wrong Then, bà Hong đã mơ hồ cảm nhận thấy những điều khác thường trong mối quan hệ giữa chồng mình và cô diễn viên trẻ. Dù vậy, chồng bà luôn phủ nhận. Cuối năm 2015, chồng bà bất ngờ thừa nhận chuyện tình cảm "ngoài luồng" và lập tức dọn nhà ra sống chung với bồ nhí. Hành động của chồng khiến bà Hong hoàn toàn suy sụp. Bà đau khổ tâm sự: "Chúng tôi đã sống bên nhau hơn 30 năm, cuộc sống hôn nhân khiến mọi người đều ghen tị. Ông ấy là người đàn ông của gia đình, rất quan tâm, yêu thương vợ. Tôi tôn trọng chồng - một đạo diễn tên tuổi, và rất yêu chồng".

Đạo diễn Hong Sang Soo thú nhận với con gái việc "có người đàn bà khác" vào tháng 9 năm ngoái, thậm chí thẳng thừng nói với vợ: "Anh muốn sống với cô ấy. Em hãy đi tìm cho mình người đàn ông khác. Cô ấy hiểu anh, cho anh động lực". Dù vợ con cố gắng níu kéo, ông Hong một mực khẳng định muốn bắt đầu cuộc sống mới với người đàn bà mình đang yêu say đắm. Trong khi đó, vợ ông được khen là một phụ nữ mẫu mực, từng tận tụy chăm sóc mẹ chồng khi bà bị Alzheimer, cho đến tận khi bà qua đời.

Kim Min Hee công khai thừa nhận việc cướp chồng. Ảnh: Dispatch

Đau khổ, bà Hong tìm tới nhà Kim Min Hee và cầu khẩn cô đừng phá vỡ một tổ ấm đang hạnh phúc. Khi đó, diễn viên Kim Min Hee được cho là đã phũ phàng đáp trả: "Chị nên quản lý ông chồng của mình tốt hơn". Cô đào này thậm chí nổi đóa lên, chửi mắng bà Hong là "kẻ thần kinh", đồng thời nói với mẹ mình đuổi bà Hong đi và: "không nên trò chuyện với bà ta thêm một phút nào nữa". Trong khi đó, mẹ đẻ Kim Min Hee - người chứng kiến sự việc đã khuyên nhủ bà Hong nên ra về và nói: "Tôi sẽ thuyết phục con bé và đạo diễn Hong. Tôi sẽ đưa ông ấy trở về với gia đình".

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Star News hôm 20/6, bà Hong khóc và nói trong tuyệt vọng: "Tôi sẽ không bao giờ ly dị ông ấy. Tôi sẽ chờ ông ấy cho đến chết. Tôi yêu chồng, ông ấy cũng yêu tôi. Ai cũng biết chồng tôi là người đàn ông của gia đình, và ông ấy sẽ trở về thôi".

Mới đây, trên mạng xã hội, đoạn tin nhắn Kakaotalk giữa bà Hong và mẹ của Kim Min Hee cũng được hé lộ, cho thấy nỗi tuyệt vọng của bà Hong cùng nỗi buồn của mẹ Kim Min Hee khi con gái bị mang tiếng là kẻ cướp chồng. Nội dung đoạn trao đổi như sau:

- Vợ Hong Sang Soo: Hãy giúp tôi thuyết phục cô ấy. Tôi thực sự đau đớn.

- Mẹ Kim Min Hee: Cô nghĩ ai mới là người đau đớn hơn? Vợ của người đàn ông ngoại tình, hay mẹ của đứa con gái yêu người đàn ông có vợ?

- Vợ Hong Sang Soo: Bà không hiểu cảm giác của người đàn bà bị cướp chồng. Thử xem có ai khổ đau hơn tôi lúc này không...

- Mẹ Kim Min Hee: Trái tim tôi giờ đây cũng đang tan nát.

- Vợ Hong Sang Soo: Con gái bà là người trưởng thành rồi, cô ấy đang phá nát một gia đình hạnh phúc

- Mẹ Kim Min Hee: Đừng nói những lời như thế, tôi đã nuôi nấng con mình như một báu vật...

- Vợ Hong Sang Soo: Đây không phải lúc để bà nói với tôi về việc bà đã nuôi con gái thế nào.

- Mẹ Kim Min Hee: Chị cũng là mẹ của một đứa con gái, chắc chị hiểu

- Vợ Hong Sang Soo: Dường như bà không hiểu rõ tình huống này. Bà có xin lỗi tôi nghìn lần cũng không đủ vì cách nuôi dạy con cái của mình, và khiến gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh này.

- Mẹ Kim Min Hee: Đạo diễn sẽ quay về, khi ông ấy nhận ra đâu là đúng.

Đoạn tin nhắn Kakaotalk giữa vợ Hong Sang Soo và mẹ Kim Min Hee được tiết lộ.

Trong khi dư luận dành nhiều chỉ trích cho Kim Min Hee về việc cướp chồng, không ít người cho rằng đạo diễn Hong Sang Soo mới là người đáng trách nhất bởi đã ruồng rẫy vợ con để chạy theo tình trẻ.

Nguyễn Hương