Kim Ji Suk - chàng trai cá tính của điện ảnh Hàn

Mỹ nam họ Kim gây ấn tượng bởi ngoại hình điển trai, nụ cười ngọt ngào.

Biết cách quyến rũ bằng “chất” riêng nên dù đóng vai chính hay phụ, Kim Ji Suk đều khiến người ta nhớ đến anh thật lâu, dù có thể họ không còn nhớ nội dung bộ phim anh đóng là gì. Gia nhập làng giải trí từ năm 2001 với vai trò rapper của nhóm nhạc LEO gồm 5 thành viên, tuy nhiên, con đường ca hát của Kim Ji Suk không suôn sẻ như anh mong đợi. LEO không có bản hit nào và đã phải nhanh chóng tan rã sau 8 tháng vật vã trong thị trường âm nhạc xứ Hàn vốn chuộng pop hơn các thể loại âm nhạc khác.

Thất bại ở lĩnh vực âm nhạc, sự nghiệp diễn xuất của Kim Ji Suk bắt đầu khi anh xuất hiện trong MV “She’s Laughing” của Kim Hyung Jung vào năm 2004. Thế nhưng lúc này, mỹ nam họ Kim chưa được chú ý. Thậm chí khi “Likeable or Not”, drama hàng ngày của anh đạt rating rất cao (40%) vào năm 2007-2008, Ji Suk vẫn chưa thể là tên tuổi được tìm kiếm nhiều bởi các đạo diễn, nhà làm phim. Phải đến một năm sau đó, khi đóng “Take Off”, bộ phim Hàn Quốc có doanh thu cao thứ hai trong năm 2009, sự nghiệp của Ji Suk mới bắt đầu thôi lận đận. Nhanh chóng nổi tiếng sau khi vào vai một tay chơi vị thành niên, một kẻ săn nô lệ lăng nhăng ("Chuno") trong “The Slave Hunters”, Ji Suk tiếp tục mang về những thành công mới với vai diễn người yêu của gã đàn ông chuyển giới trong bộ phim hài “Lady Daddy” và bạn trai cũ của Son Ye Jin, tình địch của Lee Min Hoo trong “Personal Taste”.

Vào ngày 24/5/2010, Kim Ji Suk đã nhập ngũ tại trung tâm huấn luyện Nonsan tỉnh Nam Chungcheong và kết thúc nghĩa vụ quân sự vào đầu năm 2012. Không để mình vắng bóng quá lâu trên màn ảnh, Ji Suk nhận lời tham gia bộ phim kinh dị “Two Moons”. Anh cũng nhanh chóng ghi tên mình vào danh sách dàn diễn viên trai xinh gái đẹp của drama hài lãng mạn “I Need Romance 2012” (6/2012) và “Nàng Alice phố Cheongchamdong” (12/2012).

Trong suốt khoảng thời gian hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, tính đến nay, Kim Ji Suk đã tham gia tổng cộng hơn 16 phim truyền hình, góp mặt trong 11 phim điện ảnh và gặt hái được nhiều giải thưởng quan trọng: Diễn viên mới xuất sắc tại KBS Drama Awards 2007 (Likeable or Not), Diễn viên mới xuất sắc tại Golden Cinematography Awards 2009 (Take Off), Ensemble Acting Award tại Chunsa Film Art Awards 2009 (Take Off cast),…

Trở lại với khán giả truyền hình trong năm 2013, chàng trai cá tính sinh năm 1981 này tiếp tục ghi dấu ấn với vai diễn Go Young Soo trong “Mẹ ơi, cố lên”, drama gia đình mới nhất của đài SBS. Trong phim này, Ji Suk sẽ vào vai một thiếu gia trẻ tuổi, có vẻ ngoài của một tay chơi nhưng kỳ thực khá thật thà và dễ bị lừa bởi các cô gái. Young Soo là một trong ba đứa con của bà Yoon Bok Hee, người phụ nữ đi lên từ đáy xã hội bằng nghề cho vay nặng lãi. Giữa lúc sự nghiệp kinh doanh của bà Bok Hee đang phát triển, giúp bà từ một kẻ cho vay nặng lãi đáng nguyền rủa của các con nợ trở thành một doanh nhân chân chính, Bok Hee bất ngờ phát hiện ra mình đã mắc bệnh Alzheimer, căn bệnh mất trí nhớ trước tuổi già. Bà sẽ làm gì với các con mình để chúng tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình và dạy chúng cách chăm sóc bà lúc bà không còn trí nhớ, khi hiện tại, các con bà vẫn là những cô chiêu cậu ấm chỉ biết tiêu tiền và thực sự chưa đủ trưởng thành?

“Mẹ ơi, cố lên” quy tụ dàn diễn viên Bae Jong-ok, Jeong Yu-mi, Jung Gyu-woon, Kim Ji-seok, Park Bo-gum, Ahn Nae-sang, Kyeon Mi-ri, Lee Chung-ah,… sẽ phát sóng lúc 20h hàng ngày từ 9/2 trên TodayTV, kênh truyền hình đã có mặt trên SCTV, kênh 50, tần số 471 MHz. Xem chi tiết tại www.todaytv.vn

Phương Thảo