Jang Nara khoe nhan sắc lão hóa ngược với cảnh tắm trần

Nữ diễn viên được cho là không hề thay đổi chút nào so với thời gian đóng MV 'Sweet Dream' 16 năm trước.

Hình ảnh Jang Nara quấn khăn tắm trên đầu trong phim The Last Empress được khán giả so sánh với hình ảnh của cô trong MV Sweet Dream 16 năm về trước. Bất chấp thời gian, nhan sắc cũng như biểu cảm của mỹ nhân Hàn dường như không một chút thay đổi, gương mặt cô không hề xuất hiện thêm bất cứ nếp nhăn nào. Trên mạng xã hội, fan khen ngợi Jang Nara "lão hóa ngược", "trẻ quên tuổi". Nhiều người nhận xét năm tháng làm họ già đi, còn Jang Nara vẫn như vậy.

Jang Nara năm 2018...

...và Jang Nara năm 2002. Hai hình ảnh được so sánh, cho thấy Jang Nara không hề thay đổi theo thời gian.

Jang Nara nhan sắc không đổi sau 16 năm ra mắt ca khúc 'Sweet Dream' Jang Nara trong MV "Sweet Dream" năm 2002

Jang Nara gia nhập làng giải trí đã được 17 năm, và suốt từ khi 20 tuổi đến nay là 37 tuổi, cô luôn duy trì hình ảnh cô gái nhí nhảnh, đáng yêu.

Thời gian này, cô đang tham gia bộ phim Hoàng hậu cuối cùng, đóng cùng dàn sao Choi Jin Hyuk, Shin Sung Rok... Những tập đầu tiên của phim vừa ra mắt khán giả cuối tháng 11 trên đài SBS.

Ảnh: News