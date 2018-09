Jang Dong Gun đọ sắc 'mỹ nam' với đàn em Hyun Bin

Hyun Bin dự sự kiện với trang phục lịch lãm. Từ đầu năm 2018, tài tử này có khá nhiều dự án công việc. Sau loạt phim điện ảnh "The Negotiation", "Rampant", anh nhận được lời mời đóng phim truyền hình "Memories of the Alhambra" của đài TvN. Hôm qua 27/9, hình ảnh Hyun Bin trong buổi đọc kịch bản của "Memories of the Alhambra" đã được đoàn phim chia sẻ.