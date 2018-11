Hyun Bin làm người hùng thế giới game

'Memories Of The Alhambra' do Hyun Bin đóng chính là phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên đưa công nghệ game thực tế ảo lên màn ảnh, vận dụng nhiều kỹ xảo hình ảnh.