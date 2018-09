Hậu trường cảnh Dương Mịch bị cưỡng bức trong 'Phù Dao Hoàng hậu'

Những hình ảnh hậu trường của Phù Dao Hoàng hậu tập 34 vừa được chia sẻ trên mạng xã hội và khiến khán giả thích thú. Trái với cảnh Phù Dao mắt ngầu đỏ, miệng trào máu tươi, quần áo rách rưới khi vật lộn với Dực Vương, trên phim trường, Dương Mịch cười nói vui vẻ, điệu bộ nhí nhảnh, dễ thương. Không chỉ lăn lộn trên sàn nhà, thi thoảng cô quay sang bàn bạc với các đồng nghiệp để chọn tư thế, biểu cảm phù hợp nhất với cảnh quay.

Trong tập mới nhất của Phù Dao Hoàng hậu, nhân vật Phù Dao bị trúng độc Tỏa Hồn Châm nên mê man bất tỉnh, sau đó bị đưa về phủ của Dực Vương. Khi tên hoang dâm đang chuẩn bị "giở trò đồi bại", Phù Dao tỉnh dậy, tìm mọi cách chống trả, sau cùng bảo vệ được tính mạng và trinh tiết. Nhiều khán giả cho biết họ đã "rơi nước mắt" trước hoàn cảnh tội nghiệp của nhân vật nữ chính.

Hậu trường cảnh Phù Dao vật lộn chống trả Dực Vương

Ra mắt vào tháng 6 vừa qua, Phù Dao Hoàng hậu hiện là bộ phim hot tại các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, Pakistan, Campuchia, Malaysia, Singapore, Thái Lan... Phim nhận được nhiều sự quan tâm trên các mặt báo quốc tế và được chuyển thể sang ngôn ngữ địa phương để khán giả tiện theo dõi. Tuy nhiên, tác phẩm cũng vấp phải không ít chỉ trích. Một số ý kiến cho rằng nội dung Phù Dao Hoàng hậu có nhiều nét giống với tiểu thuyết Harry Potter and The Goblet of Fire của tác giả người Anh J.K. Rowling.

Dù thu hút được hàng tỷ lượt theo dõi nhưng hiện tại phim chỉ được chấm 4,8/10 điểm, theo trang chuyên chấm điểm và review phim của Trung Quốc, Douban.