'Hậu duệ mặt trời' sẽ không khép lại với kết thúc buồn

Biên kịch Kim Eun Sook chia sẻ mập mờ rằng, người xem có thể hy vọng vào cái kết viên mãn của bộ phim.

Hậu duệ mặt trời đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi hai tập cuối cùng sẽ chính thức lên sóng vào tối nay (13/4) và tối mai (14/4). Trong những ngày gần đây đã xuất hiện rất nhiều thông tin về kết thúc buồn khiến khán giả yêu mến phim không khỏi lo lắng. Dựa vào những cái kết trong những tác phẩm trước đây của biên kịch Kim Eun Sook, có người đoán rằng Hậu duệ mặt trời chỉ là giấc mơ của đại úy Yoo, như điều tương tự đã từng xảy ra ở bộ phim Chuyện tình Paris năm 2004.

Sáng nay, khi xuất hiện trong chương trình radio Hello, This Is Hong Ji Myung của KBS, biên kịch Kim Eun Sook đã lên tiếng xung quanh những tin đồn về kết thúc của bộ phim. Bà cho biết: "Tôi nghe nhiều người nói rằng, bộ phim sẽ khép lại như là một giấc mơ của Yoo Shi Jin. Nếu đó thực sự là cái kết của bộ phim, có lẽ tôi sẽ phải di cư sang nước khác. Tôi không thể tiếp tục sống ở Hàn Quốc trong tình trạng bị dư luận phản ứng dữ dội như vậy". Câu trả lời thú vị của mẹ đẻ Hậu duệ mặt trời khiến người hâm mộ càng có thêm hy vọng vào cái kết viên mãn của bộ phim.

Biên kịch Kim Eun Sook - "biên kịch vàng" của làng phim Hàn.

Ngoài ra, bà Kim còn chia sẻ thêm: "Tôi từng bị chỉ trích rất nhiều về kết thúc của những tác phẩm trước. Sau mỗi bộ phim, tôi đã đúc kết không ít kinh nghiệm và tôi nghĩ, mình sẽ không phạm phải những sai lầm ấy thêm một lần nữa. Mong rằng khán giả tiếp tục theo dõi bộ phim cho đến phút cuối cùng".

Kim Eun Sook cũng dành lời cảm ơn đến khán giả và bày tỏ niềm hạnh phúc khi "con cưng" của mình được đón nhận nồng nhiệt. "Tôi biết ơn mọi người đã dành sự yêu mến cho Hậu duệ mặt trời. Ban đầu khi đặt bút viết kịch bản, tôi không ngờ rằng nó sẽ nổi tiếng đến vậy. Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Song Joong Ki, Song Hye Kyo, Jin Goo và Ji Won vì đã thể hiện hoàn hảo và xuất sắc các nhân vật trong kịch bản".

Biên kịch Kim gửi lời cảm ơn đến bốn diễn viên chính của bộ phim.

Kim Eun Sook được mệnh danh là "biên kịch vàng" của xứ kim chi khi các tác phẩm do bà chắp bút đều rất được yêu thích như Chuyện tình Paris, Khu vườn bí mật, On air, Phẩm chất quý ông, Những người thừa kế... Bà cũng là người "mát tay" khi giúp sự nghiệp của các diễn viên tham gia vào phim của mình "lên như diều gặp gió". Chính vì vậy, bất cứ ngôi sao nào cũng ao ước được một lần đóng phim của biên kịch Kim. Nhờ sự nổi tiếng của Hậu duệ mặt trời, Kim Eun Sook đã nhận được mức thù lao lên đến 1,1 triệu USD chỉ với 16 tập phim.

Linh Nguyễn