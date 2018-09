Han Ga In mang thai sau 10 năm chật vật kiếm con

Nữ diễn viên Han Ga In xác nhận cô đã có bầu được 5 tháng, sau lần sảy thai vào năm ngoái.

Vợ chồng Han Ga In sẽ đón con đầu lòng vào năm tới.

Han Ga In và chồng, diễn viên Yeon Jung Hoon mới đây xác nhận cả gia đình đang chờ đón thiên thần nhỏ sắp chào đời. Hiện tại, diễn viên Mặt trăng ôm mặt trời đã mang thai được khoảng 19 tuần, sức khỏe của Han Ga In khá tốt. Công ty quản lý của người đẹp chia sẻ: "Han Ga In mang thai 5 tháng, đây là lần thứ hai cô ấy mang bầu kể từ khi kết hôn từ 10 năm trước. Vì thế, cả gia đình rất vui mừng và phấn khởi. Vì rất khó khăn mới có tin vui nên Han Ga In rất thận trọng trong việc chăm sóc sức khỏe, cô ấy thậm chí hạn chế ra ngoài và thường tham gia các lớp tiền sản".

Han Ga In kết hôn năm 2005, sau đó hai vợ chồng rất nỗ lực để có con, nhưng phải tới năm 2014, người đẹp mới có tin vui. Đáng tiếc, chỉ một vài tuần sau khi có bầu, người đẹp bị sảy. Thời điểm đó, diễn viên xứ Hàn rất buồn và suy sụp, tuy nhiên chồng và gia đình đã ở bên động viên cô rất nhiều.

Han Ga In là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn Quốc, cô từng được đánh giá là một trong những Mỹ nhân đẹp tự nhiên nhất xứ Hàn. Người đẹp đóng nhiều phim như Khăn tay vàng, Mặt trăng ôm mặt trời... và được yêu mến bởi vẻ đẹp trong sáng như thiên thần.

Nguyễn Hương