G-Dragon tổ chức 2 concert tại Bangkok trước khi nhập ngũ

Trưởng nhóm Bigbang đưa tour diễn 'ACT III, M.O.T.T.E' đến Thái Lan vào ngày 7 và 8/7 tới.

Sau 4 năm, G-Dragon trở lại với album được đặt theo tên thật Kwon Ji Yong, đồng thời thực hiện tour vòng quanh thế giới thứ hai trong sự nghiệp solo, G-Dragon 2017 World Tour: ACT III, M.O.T.T.E. Tour diễn đã được khởi động tại Seoul vào ngày 10/6 vừa qua và dự kiến đi qua 18 thành phố lớn của châu Á, Bắc Mỹ, châu Đại Dương. Riêng tại Bangkok (Thái Lan), thủ lĩnh nhóm Bigbang sẽ tổ chức hai đêm diễn liên tiếp vào ngày 7 và 8/7 tại Impact Arena, Muang Thong Thani. Năm 2013, tour diễn thế giới đầu tiên G-Dragon World Tour: One of a Kind của anh có 27 show tại 13 thành phố và quốc gia, thu hút hơn 570.000 khán giả.

Tour diễn vòng quanh thế giới năm 2017 của G-Dragon khởi động tại Seoul vào ngày 10/6 vừa qua với hơn 40.000 khán giả.

G-Dragon tổ chức 2 đêm concert tại Bangkok trước khi nhập ngũ G-Dragon biểu diễn hit 'Crooked' trong concert tại Seoul

Trưởng nhóm Bigbang lý giải, anh lấy tên tour diễn 'M.O.T.T.E' với hàm ý 'Moment of truth the end' (Khoảnh khắc của sự thật). Anh muốn thể hiện con người thật của mình ẩn sau hình tượng quyến rũ trên sân khấu và sự hào nhoáng của danh tiếng mà khán giả vẫn thường thấy. Tour diễn cũng đánh dấu thời điểm G-Dragon bước vào tuổi 30, giai đoạn anh sẽ có nhiều sự thay đổi trong cuộc đời khi tạm vắng bóng 2 năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự vào năm 2018.

Kết hợp với G-Dragon trong tour diễn vòng quanh thế giới lần này là giám đốc sáng tạo nổi tiếng Willo Perro - người từng hợp tác với các nghệ sĩ như Rihanna, Kanye West, Drake. Concert của G-Dragon tại Thái Lan có giá vé từ 2.500 đến 8.000 Baht trở lên (từ 1,7 triệu đến 5,4 triệu đồng). Người hâm mộ Việt Nam có thể mua vé xem thần tượng biểu diễn thông qua web www.thaiticketmajor.com.

Album mới 'Kwon Ji Yong' dưới định dạng USB của trưởng nhóm Bigbang dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc và nhiều nước châu Á.

MV 'Untitled, 2014' của G-Dragon MV 'Untitled, 2014' trong album mới của G-Dragon

G-Dragon (tên thật Kwon Ji Yong) sinh năm 1988, được biết đến với vai trò trưởng nhóm và nhà sản xuất của nhóm Bigbang. Anh là người góp phần làm nên thành công của Bigbang qua các hit Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Bae Bae.... 6 MV ca khúc anh tham gia sản xuất cho Bigbang đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên kênh Youtube, đặc biệt MV Fantastic Baby và Bang Bang Bang thu hút hơn 2 tỷ lượt xem.

Không chỉ gắn liền tên tuổi với Bigbang, G-Dragon còn có sự nghiệp solo rực rỡ. Năm 2009, anh phát hành album solo đầu tiên Heartbreaker và nhanh chóng lọt vào top những album bán chạy nhất trong năm trên bảng xếp hạng Gaon Chart. 3 năm sau đó, single One of the Kind tạo nên hiện tượng lớn không chỉ ở châu Á mà trên toàn thế giới. Vào năm 2013, album solo thứ hai COUP D’ETAT của anh cũng có sức thu hút lớn và ca khúc chủ đề đã lọt top 50 những bài hát làm thay đổi âm nhạc EDM của tạp chí Billboard. G-Dragon còn được tạp chí Forbes Asia vinh danh là nhân vật dưới 30 tuổi có sức ảnh hướng lớn về âm nhạc và thời trang của châu lục.