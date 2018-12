Đường tình trắc trở của mỹ nhân Hong Kong Châu Hải My

'Nàng Dương Thục Phi' trải qua nhiều mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng vẫn chưa thể tìm thấy bến đỗ cho mình ở tuổi xấp xỉ ngũ tuần.

Châu Hải My sinh ngày 6/12/1966 tại Hong Kong. Năm 1985, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, tuy không đạt được giải thưởng gì nhưng nhan sắc của mỹ nhân được nhiều nhà làm phim chú ý. Châu Hải My trở thành học viên của TVB cùng năm và ra mắt khán giả lần đầu với vai phụ Dương cửu muội trong bộ phim "Dương Gia Tướng". Từ năm 1986, cô bắt đầu nhận được nhiều dự án phim ảnh với tư cách là diễn viên chính. Tên tuổi của Châu Hải My vượt ra khỏi biên giới Hong Kong lan tỏa đến cả Đại lục, Nhật Bản... Mỹ nhân còn được mệnh danh là nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh sau khi tham gia tác phẩm truyền hình "Ỷ thiên đồ long ký". Tính đến nay, nữ diễn viên tham gia hơn 100 bộ phim thuộc cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình.

Châu Hải My thời trẻ.

Tuy sở hữu sự nghiệp diễn xuất được nhiều người ngưỡng mộ nhưng đường tình duyên của "nàng Chu Chỉ Nhược" lại gặp nhiều gian truân. Châu Hải My từng suýt kết hôn với tài tử gốc Việt Lữ Lương Vỹ vào năm 1988 khi cô mới 22 tuổi. Nữ diễn viên chia sẻ: "Lúc đó tuổi đời còn trẻ nhưng tôi rất nghiêm túc trong hôn nhân".

Cặp đôi yêu nhau say đắm nên đã quyết định dọn về sống cùng nhà trong thời gian chờ đợi giấy đăng ký. Tuy nhiên sau một thời gian ngắn chung sống, hai người phát hiện ra đối phương có nhiều khuyết điểm và khó khăn trong việc tìm được tiếng nói chung. Chưa đầy một năm sau, cuộc tình của Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ tan vỡ, mỹ nhân rơi vào trầm cảm một thời gian dài.

Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ thời trẻ.

Sau khi chia tay bạn trai, Châu Hải My nhiều lần bị đồn có quan hệ tình cảm với một số bạn diễn như Lê Minh, Lâm Vỹ Lượng... Năm 2000, trong thời gian nữ diễn viên nghỉ ngơi để dưỡng bệnh, các phóng viên bắt gặp trợ lý đạo diễn Châu Gia Văn thường xuyên xuất hiện tại nhà người đẹp. Sau khi Châu Hải My khỏi bệnh, hai người dọn về sống chung cùng nhau tại một căn hộ thuộc chung cư Cửu Long. Tuy nhiên mối tình "chị em" của hai người cũng chỉ kéo dài được 2 năm.

Năm 2004, mỹ nhân Hong Kong xác nhận đang hẹn hò với một kiến trúc sư người Bắc Kinh kém mình 7 tuổi. Ban đầu, bạn trai mỹ nhân không biết cô là người nổi tiếng, hai người trò chuyện với nhau cảm thấy tâm đầu ý hợp nên tìm hiểu. Sau đó, cặp đôi quyết định dọn về sống chung với nhau như những cặp vợ chồng bình thường khác. Tuy nhiên, sau 10 năm hạnh phúc, hai người chia tay vào năm 2014 vì Châu Hải My không muốn kết hôn và sinh con còn bạn trai lại sốt sắng.

Châu Hải My dự một sự kiện gần đây.

Nhiều người cho rằng, cuộc hôn nhân "xịt" với Lữ Lương Vỹ đã để lại vết thương khó lành trong lòng mỹ nhân khiến cô trở nên ngại kết hôn. Nhưng trong một buổi phỏng vấn gần đây, Châu Hải My tiết lộ lý do không muốn lấy chồng sinh con: "Tôi là một người yêu thích tự do, không muốn bị quản thúc. Hơn nữa, từ khi 16 tuổi, tôi phát hiện lượng tiểu cầu của mình bẩm sinh ít hơn người bình thường nên việc sinh con là vô cùng mạo hiểm với tôi".

Hiện tại, người đẹp vẫn lẻ bóng ở tuổi xế chiều. Cô thường xuyên ăn mặc hở bạo, trang điểm đậm để che đi dấu hiệu tuổi tác.

