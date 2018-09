Đời tư hỗn loạn của nữ ca sĩ đã lừa đảo Seungri (Big Bang)

Shin Eun Sung từng có tiếng là 'gái lăng nhăng', qua lại với nhiều nam nghệ sĩ.

Ngày 4/1, trang Newsen đăng tải sự việc thành viên Seungri của nhóm nhạc nổi tiếng Big Bang đâm đơn kiện một nữ ca sĩ tiền bối về tội lừa đảo. Ngay lập tức, thông tin về đời tư của cô gái này đã được báo chí tìm hiểu.

Seungri đang đâm đơn kiện nữ ca sĩ tiền bối.

Theo nguồn tin, từ tháng 6/2014, nghe theo lời của Shin Eun Sung, Seungri đã đầu tư số tiền 2 tỷ won vào thành lập một công ty bất động sản. Sau đó, nữ ca sĩ này nói rằng công ty thiếu vốn, nam ca sĩ nổi tiếng tiếp tục bỏ thêm 5 triệu won. Nhưng tới tận thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa được thành lập và các giấy tờ chứng minh việc thu mua đất đai cũng không có, Shin Eun Sung ôm tiền chạy trốn. Ngày 29/12/2015, Seungri chính thức đệ đơn kiện nữ ca sĩ họ Shin về tội lừa đảo tài sản.

Nữ ca sĩ bị tố lừa 2 tỷ won của em út nhóm Big Bang tự khai sinh năm 1982, nhưng trên sổ hộ tịch lại viết sinh năm 1978, tức cô khai gian 4 tuổi so với tuổi thật. Năm 2003, Shin Eun Sung ra mắt single Go Away nhưng không được ai biết đến. Trong suốt sự nghiệp 10 năm trước khi giải nghệ năm 2014, Shin chỉ phát hành được 2 album nhưng đều "chìm nghỉm".

Nữ ca sĩ Shin Eun Sung.

Trước khi gia nhập làng giải trí, Shin Eun Sung đã mang tiếng xấu khi cùng lúc qua lại với rất nhiều nam nghệ sĩ. Bên cạnh chuyện yêu đương lăng nhăng, cô cũng tạo sự chú ý bằng việc thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân, từ mặt, mũi, cằm, răng. Không lâu sau đó, cô lại khẳng định mình không sửa nhiều như vậy. Những phát ngôn nhập nhằng của Shin bị dư luận đả kích, khiến sự nghiệp của cô nhanh chóng lụi tàn.

Linh Nguyễn