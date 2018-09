Diễn viên trẻ tố tài tử gạo cội kiêm giảng viên đại học quấy rối tình dục

Song Ha Neul khẳng định, việc tài tử Jo Min Ki sàm sỡ các nữ sinh không phải chuyện xa lạ.

Sáng ngày 20/2, nguồn tin xuất phát từ một diễn đàn online cho hay nam diễn viên kiêm giảng viên đại học Cheongju Jo Min Ki quấy rối tình dục một sinh viên nữ của trường và đang bị điều tra. Nguồn tin khẳng định Jo Min Ki đã bị dừng giảng dạy tại đây.

Vài giờ sau khi được đăng tải, đoạn thông tin đã bị xóa, tuy nhiên sau đó, một nguồn tin khác từ đại học Cheongju tiết lộ, tài tử Jo Min Ki bắt đầu bị điều tra từ tháng 11 năm ngoái.

Trước những thông tin ồn ào, đại diện của Jo Min Ki từ Will Entertainment ban đầu cho biết họ đang tìm hiểu thông tin và sẽ có hồi âm ngay sau khi xác nhận sự việc. Sáng 21/2, phía này lên tiếng khẳng định tất cả chỉ là tin đồn sai sự thật, và những hành động của Jo Min Ki dành cho sinh viên nữ đơn thuần là "sự khuyến khích", chứ không phải hành vi quấy rối. Ngoài ra, công ty thừa nhận việc Jo Min Ki đã rời khỏi đoàn phim Childen of the Small God.

Trong khi mọi việc chưa ngã ngũ, diễn viên trẻ Song Ha Neul sáng 21/2 đã lên tiếng tố cáo tài tử Jo Min Ki vì hành vi quấy rối tình dục. Trên trang cá nhân, cô có một bài viết dài, mô tả rõ những việc làm sai trái của thầy giáo. Nữ diễn viên nhấn mạnh:

Diễn viên trẻ Song Ha Neul tố cáo tài tử Jo Min Ki chuyên sàm sỡ các sinh viên nữ.

Tôi là một diễn viên trẻ, mới khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp Đại học Cheongju.

Tôi từng cố gắng quên đi quá khứ, tuy nhiên sau khi đọc được thông tin nói ông ta phủ nhận tội lỗi, tôi nghĩ rằng mình không nên giữ sự tức giận lại bất cứ phút giây nào nữa. Những điều mà bạn bè và tôi, cùng nhiều sinh viên nữ khác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm hoàn toàn không phải "thuyết âm mưu giả tạo".

Tôi không phải đứa ngốc đến mức không phân biệt được giữa sự khuyến khích và sự lạm dụng tình dục. Thứ mà chúng tôi phải chịu đựng chính xác là sự quấy rối. Tôi từng sợ hãi, hiện giờ vẫn sợ hãi, nhưng nếu scandal này bị chìm đi, sẽ có thêm rất nhiều nạn nhân nữa sống trong sợ hãi như tôi. Đó là lý do khiến tôi lấy hết can đảm để viết ra những dòng này.

Năm 2013, khi tôi bước vào đại học, các sinh viên khóa trên đã cảnh báo rằng tôi nên thận trọng với giảng viên Jo Min Ki. Việc ông ta quấy rối tình dục đã trở thành một "bí mật mở" trong trường. Tuy nhiên, Jo Min Ki có một quyền lực lớn, không ai có thể phàn nàn hay tố cáo. Ông ấy là "vua" ở trường đại học vì là một diễn viên thành danh và nổi tiếng.

Giáo sư Jo Min Ki có một văn phòng nhỏ gần trường chúng tôi. Khi tới giảng dạy vài lần mỗi tuần, ông ấy thường gọi điện cho sinh viên nữ tới đó lúc nửa đêm. Các sinh viên không thể nào chối từ, bởi vì ông ấy nói họ có thể thảo luận về diễn xuất. Sau đó các bạn nữ đến và uống rượu với ông ấy.

Mọi người luôn hỏi chúng tôi tại sao không nói lời từ chối, nhưng nếu chúng tôi từ chối, ông ta sẽ gọi mãi, gọi cho chúng tôi, cho bạn bè chúng tôi. Không có cách nào khác, chúng tôi thường rủ thêm bạn học tới. Rồi ông ta nói tất cả ngủ qua đêm ở đó, thậm chí phát bàn chải, kem đánh răng cho chúng tôi. Rồi ông ta ép chúng tôi lên giường. Ông ta trèo lên người tôi và nói rằng: "Thứ này đắt lắm đấy", rồi bôi kem lên mặt tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi tột cùng, đầu óc mụ mị. Rồi ông ta nằm giữa tôi và bạn tôi, vuốt ve tay chúng tôi, nhìn vào mặt chúng tôi, đặt tay lên eo chúng tôi. Tôi thậm chí ớn lạnh xương sống khi ông ta làm như vậy, nhưng tuyệt đối không thể làm gì...".

Có lần ông ấy gọi tôi đến nhà, tôi đi cùng bạn trai. Sau khi bạn trai ngủ, ông ta hỏi tôi về quan hệ của tôi với anh ấy, những câu như "Chuyện ấy diễn ra thế nào?", "Hai người làm chuyện đó bao nhiêu tuần mỗi lần"...

Trong những chia sẻ của mình, diễn viên trẻ còn cho biết Jo Min Ki đụng chạm vào ngực cô, thậm chí nói rằng nó "nhỏ hơn là tôi nghĩ". Cô nói không chỉ mình cô, nhiều sinh viên khác còn bị sờ lưng, mông...

Jo Min Ki là diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, tên tuổi anh gắn bó với loạt phim Phía đông vườn địa đàng, Tình yêu và tham vọng, Nữ hoàng Seon Deok...