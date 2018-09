Đạo diễn bỏ vợ, quyết bảo vệ tình yêu với người tình Kim Min Hee

Chiều nay 13/3, đạo diễn Hong Sang Soo và diễn viên Kim Min Hee dự buổi họp báo bộ phim mới "Night at The Beach" tại Seoul, Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên họ công khai xuất hiện ở quê nhà kể từ khi scandal ngoại tình gây xôn xao làng giải trí. Ông Hong được cho là đã bỏ vợ để chạy theo diễn viên Kim Min Hee, sau khi hai người hợp tác trong bộ phim "Right Now, Wrong Then" năm 2015.