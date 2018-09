Dàn nhóc tì đáng yêu của nghệ sĩ Hàn

Tài tử Son Jun Ho và vợ, diễn viên nhạc kịch Kim So Hyun cùng đến dự buổi họp báo của chương trình "Oh My Baby" diễn ra hôm 8/10. Cậu nhóc Jo Ahn, con của cặp đôi rất hiếu động, nghịch ngợm và từng khiến khán giả thích thú khi góp mặt trong show.