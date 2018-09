Choi Ji Woo lộ sở thích uống rượu

Tủ lạnh của nữ diễn viên 'Bản tình ca mùa đông' chất đầy các loại bia, rượu.

Tủ lạnh của Choi Ji Woo.

Choi Ji Woo vừa tham gia chương trình truyền hình thực tế Please Take Care of My Refrigerator (Hãy chăm sóc chiếc tủ lạnh của tôi). Trong khi ghi hình, các phóng viên bất ngờ khám phá tủ lạnh trong căn hộ của nữ diễn viên 41 tuổi chứa rất nhiều chai rượu, bia khác nhau.

MC Kim Sung Joo thốt lên: "Nó giống như một tủ rượu vậy!". MC Ahn Jung Hwan nói đùa: "Cô ấy nên tham gia chương trình Xin hãy chăm sóc tủ rượu của tôi thay vì chăm sóc tủ lạnh của tôi. Cô ấy đúng là nghiện của nghiện!".

Khi Choi Ji Woo tham dự cuộc phỏng vấn trong chương trình này tối 15/2 và được hỏi về sở thích uống rượu, cô đã bật cười, che mặt xấu hổ. Nữ diễn viên thú nhận, đúng là cô rất mê rượu và thi thoảng có hơi say say. Khán giả cũng rất bất ngờ khi biết Choi Ji Woo có sở thích nam tính, khác hẳn vẻ nữ nhi yểu điệu trên màn ảnh của cô.

Nữ diễn viên trong cuộc phỏng vấn.

Choi Ji Woo hiện vẫn sống độc thân ở tuổi 41. Trong cuộc phỏng vấn đầu tháng 2, người đẹp xứ Hàn chia sẻ: "Mọi thứ hiện tại đối với tôi quá tuyệt vời, tôi không cảm thấy phải vội vàng kết hôn". Cô cũng phủ nhận tin đồn hẹn hò đồng nghiệp Lee Seo Jin.

Hoài Vũ