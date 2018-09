Chia tay Choi Ji Woo, Lee Jin Wook có người yêu mới

Nam diễn viên của 'Ngoại già tuổi đôi mươi' xác nhận việc đang tìm hiểu nữ diễn viên Gong Hyo Jin.

Hình ảnh Lee Jin Wook hẹn hò người đẹp Gong Hyo Jin hôm 14/5 đã được paparazzi của tờ Sportsseoul ghi lại và đăng tải hôm nay 29/5. Loạt hình gây xôn xao trong khán giả, và ngay sau đó, đơn vị quản lý của hai ngôi sao này đều đã xác nhận. Trong những bức ảnh được đăng tải, Lee Jin Wook lái xe tới gần nhà Gong Hyo Jin và chờ cô ra xe, hai người sau đó trò chuyện khá lâu trong xe hơi.

Cặp đôi mới của làng giải trí Hàn: Gong Hyo Jin và Lee Jin Wook.

Theo một nguồn tin, Gong Hyo Jin và Lee Jin Wook quen nhau thông qua một hoạt động của làng giải trí, sau đó nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết cùng độ tuổi và có cùng đam mê về thời trang. Vài tháng sau đó, họ từ tình bạn chuyển thành tình yêu.

Lee Jin Wook từng hẹn hò nữ diễn viên Choi Ji Woo hơn hai năm, trước khi cặp đôi "đường ai nấy đi" vào 2011. Là một diễn viên sáng giá của màn ảnh Hàn, Lee Jin Wook góp mặt trong nhiều phim như Lâu đài thủy tinh, Tình đơn phương, và gần đây là Ngoại già tuổi đôi mươi... Bạn gái mới của anh, Gong Hyo Jin là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn với Mặt trời của chàng Jo, Tình yêu tuyệt vời nhất...

Hình ảnh cặp đôi hẹn hò bị paparazzi chộp được.

Thời gian này, Gong Hyo Jin đang đóng phim It's Okay, It's Love của đài SBS, trong khi Lee Jin Wook đang bắt đầu góp mặt trong đoàn phim Three Musketeers.

Nguyễn Hương