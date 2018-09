Châu Nhuận Phát - Trần Oải Liên: Mối tình bền nhất showbiz Hong Kong

Bà xã ngôi sao Hong Kong chia sẻ những bí mật thú vị của hai vợ chồng.

Bà xã Châu Nhuận Phát trò chuyện với tờ Apple Daily. Ảnh: News

Showbiz luôn là một môi trường nhiều điều biến động, với những cuộc tình hợp tan chóng vánh. Nhưng riêng vợ chồng Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên, có một điều bất biến, đó là tình yêu họ dành cho nhau. Đây cũng là lý do mà suốt 31 năm qua, hôn nhân của hai người vẫn luôn bền vững. Ít ai biết, khi yêu nhau, Trần Oải Liên từng bị ngôi sao họ Châu "tạt gáo nước lạnh vào mặt" với câu nói: "Yêu thì yêu thôi, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện làm đám cưới".

Trò chuyện với tờ Apple Daily, Trần Oải Liên hồi tưởng lại: "Những năm 80, khi chúng tôi hẹn hò nhau, ông ấy từng nói thẳng: "Em phải nhớ điều này. Anh sẽ không bao giờ cưới em". Đối với một số phụ nữ, khi bị người đàn ông nói lời phũ phàng như vậy, mối quan hệ có thể đã chấm dứt. Nhưng Trần Oải Liên lại nghĩ khác, cô nói: "Đối với tôi, khi yêu một người, tình cảm là vô điều kiện. Vả lại, cũng không nên nghĩ ngợi quá nhiều. Tại sao bạn để những chuyện như vậy khiến mình buồn làm gì?".

Trước Oải Liên, Nhuận Phát từng kết hôn với diễn viên Candice Yu, nhưng hai người chia tay nhau chóng vánh sau 9 tháng chung sống. Hôn nhân thất bại là lý do lớn nhất khiến cho ngôi sao Hong Kong không muốn tái hôn thêm một lần nào nữa.

Chấp nhận một tình yêu "không cần biết tới tương lai" với Nhuận Phát nên Oải Liên đã sốc khi được anh ngỏ lời cầu hôn ở New York, sau một đêm anh làm việc không ngủ. Lời cầu hôn không đi kèm hoa, không nến, cũng chẳng nhẫn kim cương, chỉ vẻn vẹn một câu nói của tài tử họ Châu: "Sau ta không lấy nhau nhỉ?", sau đó cả hai thực sự bước sang một giai đoạn mới của mối quan hệ yêu đương. Bản thân Oải Liên thừa nhận, dù sốc nhưng cô chưa bao giờ từng đặt câu hỏi vì sao Nhuận Phát lại thay đổi suy nghĩ của mình: "Tôi chẳng hỏi lý do ông ấy đột nhiên muốn cưới. Cũng chẳng cần phải làm vậy. Ông ấy đã quyết định lấy tôi, thế chẳng phải tôi may mắn rồi hay sao? Nên tôi chẳng muốn hỏi quá nhiều".

Năm 1986, họ đăng ký kết hôn tại Mỹ với chi phí chỉ vẻn vẹn 15 USD. Đôi vợ chồng không làm tiệc mừng, cũng chẳng nói gì với bố mẹ. Thế nên, khi bố đẻ Trần Oải Liên biết, ông không vui vẻ chút nào: "Tôi là con gái lớn nhất trong nhà, vậy mà bố tôi cũng không biết con lấy chồng. Quãng giữa năm 1987, chồng tôi nói: "Được rồi, hãy nói với cha của em, chúng mình sẽ tổ chức tiệc cưới. Ai cũng nghĩ chúng tôi lấy nhau năm 1987, nhưng sự thật là năm 1986". Khi phóng viên hỏi Oải Liên có cảm thấy thất vọng vì hôn sự không như ý hay không, cô ngạc nhiên: "Chẳng có lý do gì để thất vọng. Đó còn là một điều ngạc nhiên với tôi chứ. Ông ấy nói không cưới, nhưng cuối cùng lại dẫn tôi đi đăng ký kết hôn. Còn tôi thì chẳng bao giờ mơ mộng về cái gọi là đám cưới trong mơ. Cả hai chúng tôi hạnh phúc chung sống, chỉ đơn giản là thế thôi".

Châu Nhuận Phát và vợ trong ngày cưới.

Sinh ra ở Singapore nhưng Trần Oải Liên theo gia đình đến Hong Kong lập nghiệp khi còn rất nhỏ. Thời thiếu nữ, cô từng có nhiều người theo đuổi, nhưng dường như không ai trong số các "ứng viên" đem lại cho cô cảm giác an toàn, hạnh phúc: "Định mệnh đã đưa hai chúng tôi đến với nhau. Tôi không quan tâm Nhuận Phát là nghệ sĩ hay là ai, bởi vì tôi chưa bao giờ là fan của ông ấy cả. Khoảnh khắc từ khi chúng tôi biết nhau đến khi ông ấy bắt đầu theo đuổi tôi và tuyên bố rằng sẽ không lấy tôi, mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên, vậy thôi".

Hồi tưởng lại những lần hẹn hò, bà Trần hào hứng: "Bạn của tôi khoe rằng có quen Nhuận Phát. Tôi chẳng tin, tôi nói: Thế cậu thử mời anh ấy tới Singapore và giới thiệu chúng tôi với nhau đi. Buổi sáng hôm sau thì tôi nhận được điện thoại của Nhuận Phát, anh ấy gọi điện từ sân bay và mời tôi đi ăn sáng. Hôm sau nữa, tôi tiễn anh ấy về nước. Khi đó tôi mặc quần short, đi dép lê, đến đầu tóc còn không chải cho tử tế. Tới Hong Kong, anh ấy gọi cho tôi ngay, rồi mỗi ngày đều viết postcard gửi cho tôi. Có phải là điên cuồng lắm không? Rồi còn gọi cho tôi hai, ba lần mỗi ngày". Trần Oải Liên nói, giờ thì đống postcard vẫn được giữ ở nhà cô tại Singapore.

31 năm qua, hai vợ chồng cùng nhau sẻ chia những ngọt bùi, cay đắng, cũng nhau vượt qua nỗi đau tột cùng khi đứa con gái bé nhỏ chưa kịp chào đời đã chết trong bụng mẹ. Hiện tại, họ sống cùng nhau hạnh phúc, dù tổ ấm vẫn thiếu vắng một đứa con của hai người.

Trong cuộc sống đời thường, Trần Oải Liên tiết lộ chồng cô là một người sống đơn giản: "Kiếm ra nhiều tiền, nhưng ông ấy giản dị, không thích mua sắm, tiền bạc chủ yếu do tôi lo liệu, tính toán". Thế nên, không có gì khó hiểu khi bắt gặp hình ảnh ngôi sao Châu Nhuận Phát trong một khu chợ bình dân, chân đi đôi dép lê vài chục tệ, trang phục xuề xòa, tác phong vui vẻ, thân thiện với tất cả mọi người.