Châu Hải My sửa mặt để níu chân 'phi công trẻ'

Báo chí Hong Kong đưa tin, nhờ cậy công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ nên mỹ nhân Hong Kong rất trẻ trung ở tuổi 46.

Một tạp chí Hong Kong đăng tải ảnh Châu Hải My xinh đẹp, quyến rũ ở tuổi 46 và nhấn mạnh, diễn viên TVB đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để "đại tu" nhan sắc, nhằm giữ chân chàng người tình ngoại quốc kém cô 7 tuổi. Theo nhận định của tờ báo này, gương mặt Hải My trở nên thon gọn, trông khác xa so với một vài năm trước, cô như trở lại thời thanh xuân tươi đẹp.

Châu Hải My quyến rũ ở tuổi 46.

Tờ HK Channel nhận định, Châu Hải My quyết định làm mới bản thân để có thể tự tin sánh vai với bạn trai kém tuổi. Hai người đã sống chung nhiều năm nay, và bất chấp tin đồn về đám cưới cận kề, họ vẫn giữ quan điểm: "Đăng ký kết hôn chỉ là một tờ giấy không cần thiết". Châu Hải My còn khẳng định, cô hài lòng về cuộc sống hiện tại, không có ý định làm đám cưới, và không có ý định sinh con: "Tôi bận bịu, anh ấy cũng có công việc của mình. Tôi thấy giờ đây mối quan hệ của cả hai rất tốt, anh ấy lại có không gian riêng, tôi cũng thế. Vậy là hạnh phúc rồi. Không phải là chắc chắn 100%, nhưng tôi không thích đẻ con, tôi muốn dành tiền bạc, công sức giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh khác". Năm 2004, Châu Hải My quyết định định cư ở Bắc Kinh, phần vì tiện công việc, thứ nữa là được ở bên bạn trai thường xuyên hơn.

Tham gia Hoa hậu Hong Kong năm 1985, đã làm việc trong làng giải trí gần 30 năm, Châu Hải My vẫn khiến nhiều người phải bất ngờ vì sự trẻ trung, quyến rũ của mình. Nhiều lần dính tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ để gìn giữ nhan sắc nhưng Hải My cho biết, cô giữ được vóc dáng, hình thể gọn gàng nhờ vào việc ăn uống khoa học và dinh dưỡng hợp lý.

Nguyễn Hương