Ca sĩ Hong Kong tố chồng ngoại tình, rủ vợ sex tập thể

Triệu Tụng Như tuyên bố chia tay Chu Vĩnh Hằng vì không chịu nổi sự lăng nhăng, bệnh hoạn của anh này.

Không chỉ quan hệ ngoài luồng với một người mẫu trẻ (ảnh phải), Chu Vĩnh Hằng còn rủ vợ "threesome".

Diễn viên, ca sĩ Hong Kong Triệu Tụng Như mới đây lên tiếng tố cáo chồng là Chu Vĩnh Hằng đã lừa dối cô, qua lại với một phụ nữ khác. Cuối tháng 8 vừa rồi, cặp đôi cũng gây ồn ào làng giải trí khi cãi vã nhau thậm tệ, anh chồng còn "thượng cẳng chân hạ cẳng tay", khiến vợ bị thương nặng ở mặt.

Triệu Tụng Như và Chu Vĩnh Hằng đều làm việc trong làng giải trí Hong Kong. Hai người tham gia phim Shine On You của TVB năm 2004 và quen nhau. Thời điểm này, Vĩnh Hằng bị bắt vì sử dụng, tàng trữ ma túy và bị phạt tù 18 tháng. Anh này còn say rượu và phá hoại tài sản công cộng và bị giam giữ, phạt hành chính. Sau những ồn ào không dứt, diễn viên họ Chu gần như chia tay công việc nghệ thuật.

Năm 2010, Tụng Như mang bầu con gái đầu lòng với Vĩnh Hằng, cặp đôi mới quyết định kết hôn. Trước ngày cưới, Vĩnh Hằng phát hiện mình bị một khối u não và phải lên bàn mổ. Dù cuộc sống nhiều trắc trở, nhưng cả hai vẫn gắn bó, và năm 2013, họ có cô con gái thứ hai.

Theo Triệu Tụng Như, thời gian gần đây, chồng cô bắt đầu thay đổi. Là giám đốc của một công ty người mẫu, Vĩnh Hằng có mối quan hệ với không ít chân dài. Gần đây, anh đi lại với một cô gái họ Lưu (Ruby Lau). Khi phát hiện ra chồng bồ bịch, Tụng Như rất đau khổ. Tuy nhiên, chồng cô đổ đốn đến mức không những không hối hận, anh này còn quay sang đề nghị vợ "quan hệ tập thể" với mình và Ruby.

Vợ chồng Triệu Tụng Như và hai con gái nhỏ.

Tháng 6 vừa rồi, sau một thời gian chịu đựng, Triệu Tụng Như quyết định tự vẫn nhưng không thành. Theo một nguồn tin, ca sĩ này tìm đến cái chết vì chồng bội bạc. Hai tháng sau đó, Tụng Như và chồng cãi vã kịch liệt, khi bực dọc, Chu Vĩnh Hằng xô ngã vợ, khiến mặt cô đập xuống đất. Tụng Như đã bỏ đi khỏi nhà, đâm đơn ra tòa hôm 29/8 để kiện chồng.

Trả lời báo chí hôm 2/9, Chu Vĩnh Hằng thừa nhận có chuyện làm vợ bị thương, nhưng tuyên bố không ly dị. Vị này nói anh sẽ tìm vợ về và xin lỗi cô: "Tôi không muốn hai con gái lớn lên trong gia đình tan vỡ. Tôi biết lỗi lầm của mình, tôi xô ngã cô ấy và khiến cô ấy bị thương... Giờ tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ để gìn giữ cuộc hôn nhân này".

