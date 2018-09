Bae Yong Joon bất ngờ tuyên bố kết hôn

Nam diễn viên 'Bản tình ca mùa đông' sẽ làm đám cưới với người đẹp Park Soo Jin vào cuối năm nay.

Bae Yong Joon và Park Soo Jin sẽ nên duyên vợ chồng vào cuối năm nay.

Ngày 14/5, Bae Yong Joon bất ngờ tuyên bố anh và diễn viên Park Soo Jin sẽ kết hôn vào cuối năm nay. Ngôi sao xứ Hàn cho biết, anh và người đẹp họ Park hẹn hò nhau từ tháng 2 vừa rồi, tình cảm tiến triển rất tốt đẹp nên cả hai quyết định sẽ tiến tới hôn nhân. Đôi uyên ương chênh nhau 13 tuổi và chưa từng có tin đồn tình ái giữa họ. KeyEast Entertainment, công ty quản lý của Bae Yong Joon và Park Soo Jin cũng đưa ra thông báo chính thức trên website hôm 14/5.

Trả lời báo chí, Bae Yong Joon nói anh yêu mến tính cách tươi sáng nhưng cũng rất chín chắn của Park Soo Jin, trong khi diễn viên, ca sĩ 29 tuổi chia sẻ rằng cô bị sự ấm áp của ngôi sao Bản tình ca mùa đông cuốn hút. Đại diện của cặp đôi tiết lộ: "Hai người họ tìm thấy ở nhau nhiều điểm chung dù hẹn hò chưa lâu. Hiện tại, cặp đôi đã được sự chấp thuận của gia đình hai bên trong việc tiến tới hôn nhân, tuy nhiên ngày cưới vẫn chưa được chọn chính thức".

Ca sĩ, diễn viên Park Soo Jin.

Bae Yong Joon năm nay 42 tuổi, anh là ngôi sao nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc, sau thành công của hàng loạt bộ phim như Thành thật với tình yêu, Bản tình ca mùa đông... Sau khi thành lập công ty riêng Key East Entertainment và trở thành cổ đông chính, Bae Yong Joon xa rời màn ảnh, bộ phim gần đây nhất anh tham gia là The King of Dramas, với một vai khách mời. Trong khi đó, Park Soo Jin từng là ca sĩ nhóm nhạc Sugar trước khi chuyển hướng sang đóng phim, cô tham gia một số tác phẩm như Flower Boys Next Door, The Blade and the Petal... Cô từng hẹn hò cầu thủ Baek Ji Hoon 5 năm, trước khi cặp đôi chia tay vào 2013.

Nguyễn Hương