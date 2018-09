Bà xã Jang Dong Gun đọ sắc với 'nữ hoàng phim 18+'

Chiều nay 23/2, Go So Young cùng đoàn phim "The Perfect Wife" dự buổi họp báo ra mắt tại Seoul. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của mỹ nhân màn ảnh Hàn sau 10 năm vắng bóng. Go So Young tiết lộ, khi con cái cứng cáp hơn, cộng với sự giúp sức của chồng, cô mới quyết định "tái xuất".