Ảnh hậu Trung Quốc bị phản đối khi tái xuất màn ảnh sau scandal ngoại tình

Đầu năm 2017, Bạch Bách Hà từng hứng chịu chỉ trích dữ dội của công chúng sau khi đoạn video ghi lại cảnh cô và người mẫu nam Trương Ái Bằng ôm ấp nhau ở Thái Lan bị tung lên mạng. Vì scandal này, Bách Hà đành "ở ẩn" trong suốt gần một năm mặc dù chồng cô - ca sĩ Trần Vũ Phàm lên tiếng thanh minh rằng hai người không còn chung sống.

Bạch Bách Hà trở lại màn ảnh nhỏ với phim "Nam Phương Hữu Kiều Mộc" đóng cùng Trần Vỹ Đình.

Sau gần một năm "im hơi lặng tiếng", Bạch Bách Hà mới đây trở lại màn ảnh với bộ phim truyền hình Nam Phương Hữu Kiều Mộc (tên tiếng Anh: Only Side by Side With You). Trong tác phẩm lần này, cô đóng nữ chính cùng diễn viên Trần Vỹ Đình. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về kỹ sư thiết kế Nam Kiều (Bạch Bách Hà đóng) phát hiện ra chồng sắp cưới phản bội, sau đó gặp một người đàn ông có quá khứ phức tạp hiện làm chủ quán bar (Trần Vỹ Đình đảm nhận)... Phim lên sóng từ ngày 25/3 trên đài Triết Giang và Giang Tô.

Nam Phương Hữu Kiều Mộc được quay ở thời điểm Bạch Bách Hà đang bị chỉ trích dữ dội vì ngoại tình nên khi ra mắt, phim càng nhận được nhiều sự chú ý. Nhiều khán giả gay gắt phản đối việc Bạch Bách Hà tái xuất trên màn ảnh và tuyên bố "sẽ tắt tivi" nếu như "Ảnh hậu" không bị gạch tên ra khỏi danh sách diễn viên. Tuy nhiên, nhà sản xuất phim Từ Hiểu Âu trong buổi trò chuyện với cánh báo chí đã cho biết cô không loại mỹ nhân họ Bạch ra khỏi đoàn vì: "Nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quay phim. Ngoài ra, làm như vậy không chuyên nghiệp chút nào, thậm chí khiến chúng tôi mất thời gian, công sức để tìm diễn viên mới thay thế cô ấy. Đối với cá nhân Bách Hà, đây đã là một giai đoạn quá khó khăn rồi".

