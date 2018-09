Á hậu Hong Kong tìm thấy tình yêu sau 2 năm bị phụ bạc

Triệu Triết Dư tiết lộ cô và 'người mới' đang trong giai đoạn tìm hiểu và rất tâm đầu ý hợp.

Triệu Triết Dư và người yêu mới.

Báo chí Hong Kong đưa tin, sau chuỗi ngày "đơn thân lẻ bóng", Triệu Triết Dư (Uny) thời gian này thường xuyên đi lại với một "mỹ nam" tên Him Wong. Cử chỉ của hai người rất thân mật và gắn bó như đã chính thức yêu. Một người bạn của Triết Dư tiết lộ: "Cô ấy đang tìm hiểu một người, hy vọng tìm được bến đỗ đích thực cho mình".

Tờ ON ngày 19/6 ghi lại nhiều hình ảnh Uny cùng Him đi chơi ở khu Causeway Bay, sau đó tay trong tay tại một gian bán sách. Không ngại sự chú ý của mọi người, cặp đôi dành cho nhau những cử chỉ tình tứ. Khi rời khỏi nhà sách và ra thang máy, Him chủ động hôn Uny. Cử chỉ của Á hậu Hong Kong khi đó bẽn lẽn, thẹn thùng, giống như cô gái mới yêu lần đầu.

Chia sẻ với báo chí, Uny nói cô và Him biết nhau từ nhiều năm trước, khi đó cô còn đang yêu người khác nên mối quan hệ giữa họ đơn thuần là bạn bè. Giai đoạn này, cô và anh tiếp xúc nhiều và thấy rất hợp nên quyết định tìm hiểu nhau.

Hai người cắn chung một chiếc kem, sau đó hôn nhau.

Một số nguồn tin cho hay người đàn ông là Him Wong, khoảng 40 tuổi, anh được gọi là "bản sao của Trịnh Gia Dĩnh" vì khuôn mặt khá giống tài tử họ Trịnh. Anh là người mẫu và từng là gương mặt quảng cáo cho nhiều thương hiệu thực phẩm, thời trang... tại Hong Kong.

Á hậu Hong Kong Triệu Triết Dư (Uny) từng khiến nhiều người xót xa khi tiết lộ rằng kể từ khi biết cô có thai, người tình đại gia đã ruồng rẫy cô, kiên quyết không chịu nhận con. Không cam lòng bỏ giọt máu trong bụng, Triệu Triết Dư "dứt tình" với người đàn ông bạc bẽo và trở thành mẹ đơn thân. Kể từ khi sinh bé gái, Triết Dư chăm chỉ làm việc kiếm tiền với hy vọng bù đắp cho bé cảnh thiếu cha. Tuy nhiên, hai mẹ con cô không may mắn, em bé bị khiếm thính bẩm sinh nên không thể nghe, nói như những bé khác. Khi con đủ sức khỏe, Triết Dư đã cho bé đi cấy ốc tai điện tử hỗ trợ thính giác. Hiện tại, bé gái ổn định dần về thể chất cũng như thính lực.

Ảnh: ON