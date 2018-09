Á hậu Hàn không được gặp 2 con vì nhà chồng 'cấm cửa'

Go Hyun Jung tâm sự về nỗi cay đắng khi không được ở bên hai đứa con ruột.

Á hậu Hàn Quốc 1989 Go Hyun Jung. Theo một nguồn tin, thời điểm chia tay chồng, cô được bồi thường số tiền là 1,5 tỷ won, nhưng đồng thời phải từ bỏ quyền nuôi con. Ảnh: Marie Claire

Go Hyun Jung mới đây tham gia một show truyền hình thực tế và lần đầu tiên có những chia sẻ công khai về đời tư - điều mà rất hiếm khi cô nhắc đến dù nhiều năm làm việc trong làng giải trí. Năm 1995, ở đỉnh cao sự nghiệp với mức cát-xê cao kỷ lục, diễn viên Nữ hoàng Seon Deok từng bỏ tất cả để kết hôn với Phó chủ tịch tập đoàn Shinsegae Group, đồng thời là cháu trai của Chủ tịch tập đoàn điện tử nổi tiếng Hàn Quốc Samsung và có với anh này 2 con, một trai, một gái. 8 năm sau, cặp đôi ly dị trong sự ngỡ ngàng của công chúng, và kể từ đó, chuỗi ngày sau này của Go Hyun Jung, theo như cô nói là "tràn ngập nỗi cô đơn và nhung nhớ con". Dưới sức ảnh hưởng của nhà chồng, tại phiên xử ly dị năm 2003, Go Hyun Jung mất quyền nuôi con, hai đứa bé lập tức được đưa ra nước ngoài để nuôi dưỡng, mẹ đẻ không có cơ hội tiếp xúc. Thậm chí 2 năm sau khi Go Hyun Jung ly dị, tất cả những hình ảnh quảng cáo của nữ diễn viên này đều không được xuất hiện trong các tòa nhà của Shinsegae cũng như Samsung. Hiện tại, "quy định" này vẫn đang có hiệu lực.

12 năm kể từ ngày chia tay chồng, Go Hyun Jung không tái hôn và tiếp tục dấn thân với công việc nghệ thuật. Rất kín tiếng về chuyện đời tư, nữ diễn viên nổi tiếng gần như không bao giờ nhắc đến nguyên nhân tan vỡ cũng như quan hệ căng thẳng của cô với nhà chồng cũ. Trả lời phỏng vấn báo chí khi chồng cũ tái hôn, Go Hyun Jung chỉ nói ngắn gọn rằng cô mong anh hạnh phúc. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, việc diễn viên nổi tiếng và chồng rạn nứt nặng nề do những khác biệt về lối sống, thậm chí cô không thể nào tìm thấy tiếng nói chung với gia đình nhà chồng quyền lực. Nguồn tin này từng hé lộ: "Go Hyun Jung tiếng Anh hạn chế, cô ấy không thể giao tiếp bằng tiếng nước ngoài trong khi mọi người trong nhà chỉ nói tiếng Anh. Đến khi cô ấy học tiếng Anh và cố gắng để giao tiếp thì họ chuyển sang nói tiếng Pháp"...

Go Hyun Jung trong buổi họp báo ra mắt chương trình thực tế mà cô tham gia hôm 15/12. Trong chương trình này, cô có những chia sẻ thẳng thắn, cởi mở về chuyện tình một thời đã qua, cũng như những tin đồn mà cô phải hứng chịu. Nữ diễn viên nổi tiếng bác bỏ thông tin cô lấy chồng vì tiền: "Khi đó tôi mới 20, anh ấy hơn tôi 3 tuổi, chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, yêu nhau 2 năm mới kết hôn... ".

Việc Go Hyun Jung lên truyền hình và chia sẻ những góc khuất bí mật trong cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm của cô với người thừa kế tập đoàn Samsung khiến khán giả vì vậy không khỏi bất ngờ. Hôm 15/12, Á hậu Hàn đã có buổi họp báo giới thiệu về chương trình thực tế mà cô tham gia lần này. Tối 15/12, tập đầu trong số 4 tập của show đã lên sóng, gây nhiều chú ý.

Trong show truyền hình lấy bối cảnh ở nước Nhật - điểm đến của Á hậu trong hành trình, Go Hyun Jung lần đầu tâm sự những cảm xúc của cô về Tokyo, nơi cô và chồng cũng như các con từng gắn bó: "Tokyo là nơi chúng tôi từng trải qua tuần trăng mật, có những kỳ nghỉ với các con, đó là nơi lưu giữ những kỷ niệm vui buồn...". Nữ diễn viên nổi tiếng hé lộ, khi cô sinh con trai đầu lòng, tình cảm hai vợ chồng thực sự rất tốt đẹp, nhưng khi bé thứ hai chào đời, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện, khiến cho họ dần xa nhau. Đối với Go Hyun Jung, khoảng thời gian sau ly dị là những tháng ngày đau khổ khi không được gặp hai con, không được chứng kiến các con dần khôn lớn, và đó là điều day dứt nhất.

Go Hyun Jung lần đầu trải lòng về hôn nhân lỡ dở. Ảnh: News

Hai con của Go Hyun Jung, cậu con trai sinh năm 1998, con gái sinh năm 2000, hai bé đều đã trưởng thành.

Hiện tại, Go Hyun Jung thành công trong sự nghiệp nhưng vẫn độc thân. Kể từ khi tái xuất làng giải trí năm 2005, cô đóng nhiều phim truyền hình như The Queen’s Classroom (năm 2013), Daemul (năm 2010), và Queen Seondeok (năm 2009), tác phẩm nào cũng tạo tiếng vang. Ngoài đóng phim, cô còn có thương hiệu thời trang, mỹ phẩm của riêng mình.

Nguyễn Hương