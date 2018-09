8 năm chung chăn gối của Vương Phi, Lý Á Bằng

Năm 2006, Vương Phi mang bầu Lý Yên, và không may, cô bé khi chào đời đã mắc chứng hở hàm ếch. Thời điểm con gái chưa lọt lòng, cặp đôi đã biết về dị tật mà con mắc phải, nhưng sau khi bàn bạc, họ vẫn quyết định giữ đứa con. Á Bằng - Vương Phi bỏ công việc, đưa con sang Mỹ để chữa trị. Lý Yên không may mắn cũng là một phần lý do khiến Á Bằng giấu rất kỹ hình ảnh của con. Năm 2010, tức là 4 năm sau khi con gái chào đời, Lý Á Bằng rút lui khỏi làng giải trí, bắt đầu kinh doanh và lãnh công việc chăm chút công chúa nhỏ.