7 sao Hoa ngữ là mẹ kế, cha dượng

Từ Nhược Tuyên, Triệu Vy... đều là những mỹ nhân vì yêu mà chấp nhận làm 'dì ghẻ'.

1. Triệu Vy

Dù được nhiều tài tử, đại gia nổi tiếng như Huỳnh Hiểu Minh, Uông Vũ theo đuổi nhưng đến năm 2008 Triệu Vy đã quyết định gắn bó đời mình với đại gia Singapore Huỳnh Hữu Long. Mặc dù bạn đời từng có một đời vợ và một bé trai riêng nhưng Triệu Vy vẫn nhận lời cầu hôn của anh.

Một trong những lần hiếm hoi Triệu Vy xuất hiện cùng con riêng của chồng.

Sau khi kết hôn, cặp đôi hạnh phúc đón chào công chúa đầu lòng - bé Tiểu Tứ Nguyệt (Huỳnh Tân). Sự ưu ái và quan tâm đặc biệt đến con gái khiến Triệu Vy nhiều lần phải hứng chịu chỉ trích vì hắt hủi con riêng của chồng. Trong những bức ảnh gia đình đi du lịch của nữ diễn viên không bao giờ có sự xuất hiện của bé trai. Trước những tin đồn ác ý, Huỳnh Hữu Long cũng lên tiếng bảo vệ vợ và cho biết mối quan hệ của cô cùng con trai rất tốt đẹp. Cậu bé không xuất hiện trong ảnh là vì đang bận học tập tại Singapore. Hiện tại, gia đình Triệu Vy chung sống hạnh phúc và đang nỗ lực lấy lại chỗ đứng sau vụ việc gian lận chứng khoán năm 2017.

2. An Dĩ Hiên

Tháng 6/2017, đám cưới “trong mơ” của An Dĩ Hiên cùng đại gia Trần Vinh Luyện diễn ra với sự góp mặt của hơn 400 khách mời trong làng giải trí. Cô được nhiều bạn bè ngưỡng mộ vì ông xã hết mực cưng chiều. Nhưng chỉ 2 tháng sau khi kết hôn, chồng của An Dĩ Hiên bị khui chuyện từng có một đời vợ và con gái riêng 8 tuổi. Theo các trang báo Đài Loan, mỹ nhân Độc cô thiên hạ hoàn toàn biết chuyện này nhưng không hề để bụng mà chấp nhận làm mẹ kế. Báo giới còn cho biết, mối quan hệ của An Dĩ Hiên và cô bé này rất tốt đẹp, cả hai thường cùng nhau đi xem phim, mua sắm.

An Dĩ Hiên không phủ nhận việc chồng có con riêng.

Trước những tin đồn này, người đẹp tuyên bố cô chính là người đầu tiên anh kết hôn nhưng không hề phủ nhận việc chồng có con riêng. Cô chia sẻ: “Về vấn đề tình cảm, ai cũng từng có những đoạn tình cảm trong quá khứ nhưng vợ chồng chúng tôi luôn thẳng thắn với nhau về chuyện này. Hiện tại chúng tôi vô cùng hạnh phúc".

3. Từ Nhược Tuyên

Sau nhiều mối tình “khắc cốt ghi tâm” với những tài tử nổi tiếng Trung Quốc như Ngô Kiến Hào, Ngô Kỳ Long, Từ Nhược Tuyên quyết định gắn bó đời mình với Lý Vân Phong - một CEO trẻ tuổi bậc nhất Singapore vào năm 2014. Trước khi đến với mỹ nhân, ông xã cô đã có hai người con gái riêng là kết quả của cuộc hôn nhân với người vợ đầu.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Từ Nhược Tuyên cùng hai con gái riêng của chồng.

Một năm sau khi kết hôn, Từ Nhược Tuyên cùng chồng hạnh phúc đón chào quý tử đầu lòng - bé Dalton. Khác với Triệu Vy, người đẹp thường đăng tải nhiều bức ảnh gia đình hạnh phúc cùng hai con riêng của chồng. Báo giới cũng nhiều lần bắt gặp cô tận tình chăm sóc, đưa hai bé gái đi học. Nữ diễn viên chia sẻ: “Mối quan hệ của tôi cùng các con rất tốt. Gia đình 5 người chúng tôi chung sống rất hạnh phúc”. Hiện tại, Từ Nhược Tuyên tích cực hoạt động trong làng giải trí để kiếm thêm thu nhập nhằm giảm bớt gánh nặng cho ông xã Lý Vân Phong.

4. Ngô Giai Ni

Ngô Giai Ni và Mã Cảnh Đào quen nhau khi cùng tham gia bộ phim truyền hình Phong thần bảng. Bất chấp việc chênh lệch 21 tuổi và anh từng có một đời vợ cùng một con gái riêng cũng tầm tuổi mình, người đẹp vẫn quyết định về chung một nhà với Cảnh Đào. Năm 2007, hai người tổ chức đám cưới với sự tham gia của nhiều gương mặt trong làng giải trí. Sau khi kết hôn, cặp đôi có chung với nhau hai bé trai.

Nhan sắc cuốn hút của Ngô Giai Ni.

Mối quan hệ Giai Ni và con riêng của ông xã được cho là khá căng thẳng vì cô gái không thể chấp nhận gọi một người ngang tuổi mình là mẹ. Cuộc hôn nhân của hai người cũng gặp sóng gió vào năm 2009 khi Mã Cảnh Đào nhiều lần bạo hành người đẹp. Đến đầu năm 2017, cặp đôi đã “đường ai nấy đi”, kết thúc chuyện tình 10 năm vì không giải quyết được những mâu thuẫn. Hiện tại, cả hai vẫn sống độc thân và chưa có ý định tìm đối tượng mới.

5. Trương Đan Phong

Tài tử và người đẹp Hong Kong Hồng Hân quen nhau khi cả hai cùng tham gia bộ phim Em đồng ý năm 2004. Nam diễn viên Đại lục từng thổ lộ, anh đã trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên nhìn thấy nữ diễn viên lớn hơn mình 10 tuổi và đã có một con. Vào thời điểm Hồng Hân đang suy sụp vì chia tay người tình cũ, Đan Phong tỏ tình và được cô chấp nhận. Năm 2009, hai người quyết định làm đám cưới sau khi đăng ký kết hôn vào năm 2006.

Vợ chồng Trương Đan Phong đi chơi cùng các con.

Không chỉ là một người chồng cưng chiều vợ, cách anh đối xử với con trai riêng của Hồng Hân cũng khiến nhiều người hâm mộ khâm phục. Theo một nguồn tin, cách đây ít lâu, Hồng Hân đã đổi họ cho con trai sang họ Trương. Gia đình của tài tử đang chung sống hạnh phúc tại Hong Kong.

6. Trương Luân Thạc

Năm 2016, nam diễn viên kết hôn cùng “bom sex gốc Việt” Chung Lệ Đề lớn hơn anh 12 tuổi bất chấp sự phản đối dữ dội của gia đình. Trước khi đến với Luân Thạc, Chung Lệ Đề từng qua hai lần đò và có ba người con gái riêng với chồng trước. Vì tuổi tác đã nhiều nên dù cố gắng dùng nhiều phương pháp để mang thai nhưng cả hai vẫn chưa thể có tin vui.

Trương Luân Thạc nổi tiếng là cha dượng hết mực yêu thương con vợ.

Cách chăm sóc con riêng của vợ như con đẻ của Trương Luân Thạc khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Thậm chí anh còn từng cùng con gái riêng của vợ tham gia show truyền hình dành cho bố con. Cuối năm 2017, Chung Lệ Đề cũng quyết định đổi họ của ba cô con gái theo họ của ông xã. Hiện tại, gia đình 5 người chung sống rất hạnh phúc, Lệ Đề cũng bày tỏ mong muốn sớm có con trai để nối dõi nhà chồng.

7. Tần Hạo

Tần Hạo và Y Năng Tịnh “bén duyên” khi hợp tác chung trong một bộ phim. Bất chấp chuyện nữ diễn viên từng một lần đổ vỡ hôn nhân với chồng cũ và đã có một con trai với giám khảo The Voice Dữu Trừng Khánh, hai người kết hôn vào năm 2014.

Tần Hạo và Y Năng Tịnh cùng chụp bìa tạp chí.

Tháng 6/2016, cặp đôi đón chào con gái đầu lòng là Tiểu Mễ Lạp. Tần Hạo và con trai riêng của vợ có rất ít thời gian gần gũi bên nhau vì cậu bé chung sống cùng bố đẻ. Hiện tại, Y Năng Tịnh và chồng trẻ chung sống hạnh phúc cùng con gái.

Thanh Huyền

Ảnh: QQ